5 أهداف لبدء حياة جديدة للعام الجديد 2019
تعتبر بداية العام الجديد مناسبة يمكنك استغلالها من خلال النظر إلى الماضي، والنظر للمستقبل والأيام المُقبلة عليه كذلك، والتفكير بالإنجازات والأمور التي يرغب بتحقيقها فيه، والقرارات والخطط التي سيسير عليها؛ لتطبيق هذه التغييرات على أرض الواقع.
وهناك بعض الخطوات التي يمكن من خلالها وضع أهداف لبدء حياة جديدة للعام الجديد وهي كالآتي:
1- عمل جلسة صفاء ذهني لتحديد كافة المشروعات والأهداف التي تنوي القيام بها خلال العام الجديد.
2- تجميع الأهداف المتشابهة معاً لتصبح واضحة بشكل أكبر.
3- تقليص الأهداف إلى خمسة أهداف وتقسيمها على نصفي العام من أجل ضمان تحقيقها.
4- إنشاء إطار زمني محدد لكل هدف من أجل تحقيقه.
5- إعادة التقييم بعد شهر من أجل الإبقاء على الأهداف الممكنة وإسقاط الصعبة، كما يمكن استبدال أي هدف بآخر.
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