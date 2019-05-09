كيف تكوني مرِنة خلال ضغط العمل

ن التقدم التكنولوجي السريع، إلى جانب التغيرات السريعة في الأسواق العالمية والمشهد السياسي، يعني أن أماكن العمل الحالية غالباً ما تكون غير متوقعة، ربما تعرضت مؤسستك لتغييرات كبيرة من نوع ما مؤخرًا معظمها حدث، ربما كنتيجة لذلك وجدت نفسك تتحمل مسؤوليات جديدة، أو تعمل مع مجموعة متنوعة من الفرق المختلفة أو عبر وظائف مختلفة.

في هذه المقالة، نوضح ما يعنيه أن تكون مرنًا، وكيف يمكن أن يفيدك، وكيف يمكنك تحقيقه.

ما هي المرونة؟

المرونة هي القدرة على التكيف مع التغيير قصير الأجل بسرعة وبهدوء، بحيث يمكنك التعامل مع المشاكل أو المهام غير المتوقعة بشكل فعال، فيما يلي بعض الأمثلة عن كيفية إثبات ذلك:

عرض لمساعدة عضو آخر في الفريق إذا لاحظت أنه يعاني من تراكم المهام والمشاكل مع النظام الجديد.

تطوع لتغطية عمل زميل أثناء إجازته.

السماح للناس بالعمل من المنزل لمساعدتهم على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.

عندما تواجه مشكلة، تقدم مجموعة متنوعة من الحلول التي قد تتمكن من إصلاحها.

كيف تكون أكثر مرونة في العمل؟

هناك مجموعة من الخطوات والآليات التي يمكن من خلالها أن تدرب نفسك على أن تكون أكثر مرونة في العمل:

1- التركيز على القيم الأساسية الخاصة بك:

وجود سمات أساسية لا تتغير يمكن أن يبقيك متوقفًا أثناء فترات التغيير، سيساعدك استخدام القيم الأساسية وثقافة مؤسستك كنقاط ربط في تحديد ما يمكنك وما لا يمكنك الموافقة عليه عندما تتلقى طلبًا غير متوقع.

إن تحمل مسؤولية المشروع الذي سيجعل فريقك أقرب إلى تحقيق هدفه السنوي هو شيء واحد؛ ولكن إذا كان هذا ينطوي على فعل شيء مشكوك فيه قانونًا أو أخلاقيًا، فيجب أن تكون واضحًا.

2- كن متفتح الذهن

من المحتمل أن تجد أنه من الأسهل فهم وإدارة الموقف إذا نظرت إليه من وجهات نظر مختلفة، على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن إطلاق منتج جديد فقد ترغب أولاً في تحليله من وجهات نظر مختلفة.

كيف سيكون مناسباً في السوق، على سبيل المثال؟ ماذا سيكون التأثير على عملية الإنتاج، وفرق المبيعات والتسويق لديك؟ كيف تعتقد أن عملاءك سوف يتفاعلون معها؟

3- هذه العلامات تدل على أنك شخص مبدع

اجعلها أولوية للاستماع إلى آراء الآخرين المشاركين وفهمها، إذا طلب منك مديرك المساعدة في مشروع عاجل على سبيل المثال، فكر في الكيفية التي سيفيد بها الفريق أو حياتك المهنية، بدلاً من الرفض والقول إنه لا يجب عليك أن تقوم بأكثر مما تقوم به عادة.

4- تطوير مجموعة المهارات الخاصة بك

إذا لم تبذل أي جهد لتعلم مهارات جديدة، فمن المحتمل أن تجد أنه عند حدوث حدث غير متوقع، فلن تكون مستعدًا للتعامل معه.

يمكنك معالجة هذا من خلال البقاء فضولياً حول ما يحدث من حولك، استمر في تحديث اتجاهات الصناعة الجديدة من خلال الاطلاع على أحدث الابتكارات والأبحاث، وتوسيع نطاق معرفتك عبر المهارات المتقاطعة.

5- كن متفائلاً

قد يكون من الصعب أن تظل إيجابيًا عندما تعرف أن هناك مشروعًا كبيرًا وعاجلًا في الأفق، لكن النظر إلى الجانب المشرق والتركيز على الإيجابيات سيساعدك على البقاء مرنًا ومركّزًا.

قد تكون الراحة أو التغيير في روتينك فرصة لتعلم مهارات جديدة أو للعمل مع زملاء مختلفين أو عملاء جدد أو موردين جدد.

6- ابقَ هادئاً

عندما تتغير التوقعات فجأة، قد يكون ذلك مثيراً للقلق وقد تجد أنك بدأت تشعر بالقلق، لذا عليك مواجهة آثار الإجهاد (مثل فقدان التركيز وضعف اتخاذ القرار) من خلال اتخاذ خطوات؛ لاستعادة الهدوء.

7- خطط مسبقاً

حتى إذا كنت لا تستطيع التنبؤ بالمستقبل، فلا يزال بإمكانك التخطيط لما هو غير متوقع.

إن توقع التطور الجديد التالي وقياس المخاطر والاستعداد له من المهارات الأساسية، على سبيل المثال إذا كنت تقدم منتجًا أو خدمة إلى عميل محتمل، فمن المستحسن التفكير في الأسئلة التي قد يطرحها العميل، وإعداد إجاباتك في وقت مبكر.

8- عادات سيئة تدمر قدرتك على الإبداع.. تخلص منها فورا

لن يؤدي هذا فقط إلى تعزيز التعاون والإيجابية بين فريقك، ولكن من المرجح أن يشجع زملاءك على رد الجميل عندما تكون في حاجة إلى المساعدة.



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