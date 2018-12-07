كيف يتفاعل جسمك إذا فقدت 5% من وزنه؟

من المعروف إنّ زيادة الوزن تؤثر سلباً في وظائف أعضاء الجسم، وتؤدي إلى أمراض خطيرة. لكن، هل تعلم إنّ فقدان 5% من وزن جسمك فقط، أي 4.5 كيلوغرامات للشخص البالغ وزنه حوالى 91 كيلوغراماً، يحدث فرقاً كيبراً في حياتك الصحية ويقيك من أمراض خطيرة. في هذا السياق، أشار موقع "ويب مد" إلى الفوائد الصحية عند خسارة نسبة قليلة من وزنك.

1- يخفف الضغط عن المفاصل: عندما يزيد وزنك بضعة كيلوغرامات، تتضاعف عملية الضغط على ركبتيك والمفاصل الأخرى في الجهة السفلية من الجسم.وتالياً، تزداد الدهون في الجسم التي تسبب الالتهاب، وتتلف المواد الكيميائية الموجودة في جسمك الأنسجة الخاصة بك مع مرور الوقت، بما في ذلك أنسجة المفاصل. وتعزز إصابتك بالتهاب المفاصل.

2- تنخفض فرص الاصابة بالسرطان: أظهرت الدراسات أن النساء المسنات اللواتي فقدن ما لا يقل عن 5% من وزن أجسامهن، انخفض معدل الإصابة بسرطان الثدي لديهن بنسبة 12%. وكذلك، يحدث بعض التغييرات عندما تتخلص من الوزن الزائد.

3- يمنع الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري: يعدّ إنقاص الوزن إحدى الطرق لمنع أو تأخير الاصابة بمرض السكري، لأن فقدان الوزن يساعدك في تناول أدوية أقل، السيطرة على نسبة السكر في الدم، وخفض احتمالات الاصابة بمشاكل صحية أخرى.

4- يحافظ على الكوليسترول: "الجيد"يمكنك خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) من خلال الطعام والأدوية الصحية. ولكن من الصعب رفع مستويات النوع "الجيد" من الكوليسترول (HDL)، الذي يزيل LDL السيئ من دمك. لذلك، ممارسة الرياضة وفقدان دهون الجسم، يمكن أن تصل إلى مجموعة HDL المثالية: أعلى من 60 ملغ/دل، مما يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

5- يخفف ارتفاع ضغط الدم: إنّ وزن الجسم الإضافي يخفف من عملية تدفق ضغط الدم في الشرايين، مما يدفع القلب إلى بذل مزيد من الجهد في عمله. يمكنك خفض الضغط بمقدار 5 نقاط تقريبًا إذا قلّلت نسبة 5% من هذا الرقم على المقياس. خفّف من استهلاك الملح وتناول الكثير من الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

6- يقاوم الانسولين بطريقة معاكسة: إنّ الدهون في الجسم، وبخاصة في منطقة البطن، تفرز مواد كيميائية تجعل الجسم يتوقف عن التفاعل مع تأثيرات الأنسولين، وهو الهرمون الذي يحافظ على مستوى السكر في الدم الطبيعي. بالرغم من أن البنكرياس يعمل بجد لفرز كمية أكبر من الأنسولين، إلا أنّ نسبة السكر في الدم يمكن أن تكون مرتفعة للغاية. لذا عليك التخفيف من وزنك.

7- يحسن الأداء الجنسي: ترتبط زيادة الوزن بممارسة العلاقة الجنسية، فكلما كان وزنك زائداً تنخفض هذه العلاقة وبالعكس. وذلك، لأن الرغبة الجنسية تكون منخفضة أيضاً. فعندما تفقد القليل من وزنك، تتحسن نظرتك لجسمك وتالياً، رغبتك الجنسية.

8- مشاكل أخرى:

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أ- ينظم عملية النوم

أظهر بعض الدراسات أن عدم الحصول على ما يكفي من النوم، يجعلك أكثر عرضة للسمنة. في المقابل، إن فقدان 5% على الأقل من الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى نوم أفضل.

ب- يحسن المزاج

يساعد فقدان الوزن في تحسين المشاعر لدى الشخص، وذلك لأنّ صورة الجسم تتحسن في العقل. في إحدى الدراسات، شعر الأشخاص المكتئبون الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل أفضل، بعدما فقدوا معدل 8% من وزن الجسم.

ج- يمنع توقف التنفس أثناء النوم

إنّ الناس الذين يعانون من زيادة الوزن، يحصلون على نسيج إضافي في الجزء الخلفي من الحلق. عندما تنام، يمكن لهذا النسيج أن يسقط ويغلق مجرى الهواء. ما يجعلك تتوقف عن التنفس طوال الليل، ويسبب مشاكل صحية مختلفة، وبخاصة للقلب.