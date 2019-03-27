كيكة القهوة السريعة

كيكة اسفنجية رائعة بنكهة القهوة اللذيذة وهي مناسبة لجميع المناسبات.

المقادير:

¾ كوب زبدة مذابة

¾ كوب سكر

3 بيضات

¾ كوب طحين منخول

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير

1 ملعقة كبيرة ماء دافئ

½ كوب بندق محمص

لتحضير كريمة القهوة:

⅔ كوب زبدة

1 كوب سكر

1 ½ ملعقة صغيرة قهوة سريعة التحضير

مكسرات للتزيين

الطريقة:

نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 C ثم ندهن القالب بالزبدة ونرشه بالطحين .

نحمص البندق حتى يكتسب لوناً ذهبياً ثم نضعه جانباً حتى يبرد وبعدها نزيل القشرة الخارجية ونفرمه .

نخفق كلاً من الزبدة والسكر معاً بالخفاقة الكهربائية حتى يرتفع المزيج ثم نضيف البيض بالتدريج ونخفق جيداً بعد كل إضافة .

ننخل الطحين والبيكنغ باودر ونضيفهما ثم نخلط القهوة والماء الدافئ ونضيفها للمزيج مع البندق المفروم ونخلط حتى تمتزج جميع مكونات الكيك تماماً .

نضع مزيج الكيك في القالب ونضعه في الفرن لمدة 20-25 دقيقة ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد جانباً .

نخفق الزبدة والسكر والقهوة ونزين بها الكيك مع قطع البندق أو أي مكسرات حسب الذوق وبذلك تكون كيكة القهوة جاهزة للتقديم .