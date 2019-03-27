كيكة القهوة السريعة
كيكة اسفنجية رائعة بنكهة القهوة اللذيذة وهي مناسبة لجميع المناسبات.
المقادير:
¾ كوب زبدة مذابة
¾ كوب سكر
3 بيضات
¾ كوب طحين منخول
1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير
1 ملعقة كبيرة ماء دافئ
½ كوب بندق محمص
لتحضير كريمة القهوة:
⅔ كوب زبدة
1 كوب سكر
1 ½ ملعقة صغيرة قهوة سريعة التحضير
مكسرات للتزيين
الطريقة:
نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 C ثم ندهن القالب بالزبدة ونرشه بالطحين .
نحمص البندق حتى يكتسب لوناً ذهبياً ثم نضعه جانباً حتى يبرد وبعدها نزيل القشرة الخارجية ونفرمه .
نخفق كلاً من الزبدة والسكر معاً بالخفاقة الكهربائية حتى يرتفع المزيج ثم نضيف البيض بالتدريج ونخفق جيداً بعد كل إضافة .
ننخل الطحين والبيكنغ باودر ونضيفهما ثم نخلط القهوة والماء الدافئ ونضيفها للمزيج مع البندق المفروم ونخلط حتى تمتزج جميع مكونات الكيك تماماً .
نضع مزيج الكيك في القالب ونضعه في الفرن لمدة 20-25 دقيقة ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد جانباً .
نخفق الزبدة والسكر والقهوة ونزين بها الكيك مع قطع البندق أو أي مكسرات حسب الذوق وبذلك تكون كيكة القهوة جاهزة للتقديم .