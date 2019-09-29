كيك الليمون بالصلصة شهية ودافئة وغنية بالنكهات..
المقادير:
225 جرام من الزبدة
4 بيض
1 معلقة صغيرة من الفانيليا
225 جرام سكر بودرة
قشر ثمرتين ليمون مبشور برشًا ناعمًا
225 جرام دقيق
معلقتين كبيرتين من عصير الليمون
الصلصة:
7 ملاعق كبيرة من سكر البودرة
7 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
الطريقة:
قومي بخفق سكر البودرة بالزبدة جيدًا في محضر الطعام، ثم ضيفي البيض والفانيلا واستمري في الخفق، ثم ضعي الدقيق وبشر قشر الليمون وعصير الليمون واستمري في الخفق حتى يصبح العجين جاهزًا للخبز.
رشي القليل من الدقيق على قالب الكيك ثم ضيفي العجين في القالب وأدخليه في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية.
بعد أن تتأكدي من نضج الكيك جيدًا اخرجيه من الفرن ليبرد.
لتحضير الصلصة قومي بخلط عصير الليمون بسكر البودرة. قومي بسكب الصلصة على الكيك لتشربها، وبعد أن يبرد الكيك تمامًا قومي بتقديمه إلى جانب كوبًا من الشاي أو القهوة
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