لا تتخلى عن التصميم الضخم..نظرة إلى مجموعة حقائب انوشكا شارما من أبرز العلامات

تتميز "أنوشكا شارما" بجاذبية إطلالاتها ونعومة مكياجها، وبالإضافة إلى إطلالاتها التي تتنوع بين البسيطة والعصرية والمفعمة بالأنوثة، لا تتخلى "أنوشكا" عن الحقيبة ذات التصميم الضخم، إذ تكون رفيقتها في مختلف الاطلالات والمناسبات وخاصة ذات اليد القصيرة.

ومثل مختلف النجمات اللواتي لديهن مجموعة من الحقائب من الماركات الشهيرة والباهظة، لدى "أنوشكا" مجموعة متنوعة من الحقائب الضخمة، ومن خلال مجلة "فوغ" نقدم لكِ نظرة إلى مجموعتها:

إيف سان لوران

في هذه الإطلالة التي ارتدت فيها تصميم هندي بسيط يجمع بين اللون الأبيض والنيود، اختارت "انوشكا" هذه الحقيبة من علامة "إيف سان لوران" الفاخرة، والتي تناسقت مع ألوان الاطلالة.

شانيل

اختارت "أنوشكا" هذه الحقيبة السوداء من "شانيل" لكسر حدة اطلالتها الزاهية بهذا الجمبسوت البرتقالي المميز.

فيندي

أرادت "أنوشكا" إضفاء مزيدًا من العصرية إلى هذه الإطلالة، من خلال اختيار هذه الحقيبة السوداء الميتاليك من "فيندي". وفي إطلالة أخرى، اختارت حقيبة ظهر ظريفة من نفس العلامة.

ديور

لإضفاء لمسة أكثر انتعاشًا لإطلالتها بالقميص والجينز، اختارت "أنوشكا" هذه الحقيبة من "ديور" والتي تميزت بنقشتها وألوانها.

بربري

بالإضافة إلى حقائب اليد، لا تتخلى "أنوشكا" عن حقائب الظهر ولديها منها عدة تصاميم، من بينها هذه الحقيبة من "بربري".

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