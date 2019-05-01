للأم العاملة: 5 نصائح لتستطيعي التنسيق بين البيت والعمل

يصعب على الأم العاملة تحقيق التوازن بين الأعمال داخل المنزل وخارجه من دون التقصير في أي منها، لذلك نقدم لكِ عزيزتي 5 نصائح للتوفيق بين عملك الخارجي والاهتمام بعائلتك وإتمام الأعمال المنزلية:

1- استخدام التكنولوجيا:

أصبحت الآن التكنولوجيا تسيطر على جوانب كثيرة من حياتنا، لذلك يجب عليك إنجاز كل ما يخص عملك من تلك الجهة، والتي قد تساعدك على توفير الكثير من الجهد والوقت المبذول في أداء العمل سواء في البيت أو العمل؛ إذ يمكنك استخدام برامج تنظم المواعيد، واستخدام الآلات الحديثة في تنظيف المنزل والبرامج الخاصة بإنجاز العمل.

2- احصلي على متدرب:

إذا كانت وظيفتك تحتاج إلى جهد وقدر كبير من الوقت لإنجاز العمل، يمكنك إيجاد أحد الأشخاص الطموحين الذين يسعون للتدريب، والاستعانة به لإدارة عملك وإنجاز العديد من المعاملات، مما يزيل ضغط العمل الملقى عليك، وبذلك سوف تجدين وقتًا كافيًا؛ لاستعادة نشاطك.

3- مدبرة منزل محترفة:

يمكنك الاستعانة بمدبرة منزل من النوع المحترف، والتي قد تساعدك على ترتيب أوضاع المنزل، ومتابعة دروس أطفالك، وكذلك العناية بهم وبنظافتهم، ويمكنك إسناد أعمال المنزل من تنظيف وطبخ وشراء المستلزمات اللازمة إليها، وبذلك تكسبين بعض الوقت للراحة من عناء العمل.

4- وقت كافٍ من النوم:

النوم هو أحد العوامل الهامة التي تساعدك على استعادة نشاطك على مدار اليوم، لذلك عليك أخذ الوقت الكافي والمناسب لإراحة بدنك وأعصابك، وإلا فسوف تصابين بالتوتر والانهيار العصبي، وقد تلجئين لتناول العقاقير المهدئة نتيجة الضغوط.

5- المشاركة العائلية:

عليك إعلام كل فرد من أفراد الأسرة بواجباته المنزلية المسندة إليه، والحرص على قيامه بتنفيذها؛ لكي تسهلي عليك إدارة شؤون المنزل، فيكون لكل فرد بدءًا من الزوج دور محدد عليه إنجازه على مدار اليوم، وبذلك سوف تكتسبين مساحة أكبر من الراحة والخصوصية.

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