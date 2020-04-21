ما هو "إمساك الحجر الصحي"؟ وثلاث نصائح للتعامل معه

لقد غير الفيروس التاجي روتين حياتنا بالكامل. كل شيء أصبح له طبيعة جديده من العمل والدراسة من المنزل إلى ممارسة التباعد الاجتماعي إلى البقاء في المنزل لأسابيع، لقد غير COVID 19 حياتنا اليومية في نواح كثيرة. بالنسبة للبعض، شملت هذه التغييرات أيضًا عادات الجسم الطبيعية، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مصطلح جديد، وهو "إمساك الحجرالصحي".

حتى لو لم تواجه مشكلة الإمساك من قبل، أنت في خطر الاصابة به الآن! بالنسبة للبعض الإمساك ، يعني صعوبة تمرير البراز، مما يتطلب بعض الإجهاد الإضافي أما بالنسبة للبعض الأخر ، فإن الإمساك يعني ألم وإجهاد فوق طاقتهم.

لماذا يسبب الحجر المنزلي الإمساك؟

تبدأ المشكلة بإيقاع الساعة البيولوجية ، وهي الساعة الطبيعية لجسمك ، وهي عملية طبيعية في الدماغ تنظم دورة النوم والاستيقاظ. وهو إيقاع يشمل 24 ساعة. القولون له إيقاعه اليومي الذي يمكن أن يعطله قلة النشاط البدني وقلة النوم وتغيير عادات الأكل والإجهاد وعدم وجود جدول نوم منتظم.

والبقاء في المنزل بسبب الوباء العالمي سيؤثر على الأرجح على كل من هذه العناصر. عدم التحرك بما فيه الكفاية ، وتناول الوجبات السريعة والدهنية، وتناول الكثير من الطعام ، وعدم اتباع الروتين المعتاد ، كل هذا سيقلل من حركة القولون (وهي العملية التي ينقبض بها القولون على التوالي لدفع البراز).

ما الذي يمكنك فعله لحل مشكلة "الإمساك في الحجر الصحي"؟

كن نشطا

قم بالمشي السريع في الشرفة أو الغرفة أو الحديقة أو حتى المرر. قم بتشغيل أغانيك المفضلة والرقص على إيقاعاتها. يمكن أن يساعد تمارين التمدد المعتدلة لمدة 100 - 300 دقيقة في الأسبوع في تخفيف الإمساك.

راقب ما تأكله

هل العمل من المنزل يجعلك تتناول وجبات خفيفة أكثر؟ هل أرففك مليئة برقائق البطاطا وغيرها من الوجبات الخفيفة الجاهزة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فعليك التوقف. بدلًا من ذلك ، أضف المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي لتخفيف الإمساك. يساعد الطعام الغني بالألياف بالاحتفاظ بالماء في البراز ، مما يجعله أكثر نعومة وأفضل من خلال المرور عبر الأمعاء. الألياف أيضًا تكثف البراز وتساعده على التحرك بسرعة. قم بإضافة المزيد من الفواكه والبقوليات والخضروات الورقية والحبوب الكاملة والعدس والمكسرات والنخالة الى نظامك الغذائي اليومي.

اشرب الكثير من السوائل

ترطيب الجسم كل يوم له أهمية قصوى. اشرب الماء ، ماء جوز الهند ، العصير ، الماء بالفواكه (ضع شرائح الليمون والخيار في لتر واحد من الماء). لا تعتمد على الكحول أو الصودا لترطيب نفسك. يمكن للصودا والكحول المساهمة في زيادة الجفاف وبالتالي الإصابة بالإمساك أكثر.

إذا لم يساعد كل هذا ، اتصل بطبيبك واطلب المساعدة.