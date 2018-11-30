"الميلك شيك" والمكونات التي تثير الصدمة
إن تناول الكثير من السكريات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والبدانة (shutterstock.com)
هناك دراسة حديثة أن بعض أنواع مخفوق الحليب “الميلك شيك” التي تباع في المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة للأطفال، تحتوي على كميات مخيفة من السكر والسعرات الحرارية.
أن بعض أنواع الميلك شيك، مثل “فريك شيك”، يحتوي على الأقل على ما يعادل 39 ملعقة صغيرة من السكر، وهو ما يزيد عن 6 أضعاف الكمية اليومية الموصى بها من السكر لطفل يتراوح عمره بين 7 و 10 سنوات.
وأن هذه الكمية من السكر (39 ملعقة) في بعض أنواع الميلك شيك تحتوي على أكثر من نصف الحد اليومي للسعرات الحرارية بالنسبة للبالغين،
إن تناول الكثير من السكريات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والبدانة، مما يزيد خطر تطوير 12 نوعا مختلفا من السرطان”.
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