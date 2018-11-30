لهذا السبب.. ابتعدو عن مبيض القهوة!

ينصح الأطباء بإضافة حليب البقر أو الحليب النباتي إلى قهوة الصباح بدلًا من المبيض

هناك بعض الأطعمة تؤثر سلبًا على صحة الأنسان بعض الأطعمة التي ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالابتعاد عنها.

مبيض القهوة

من المنتجات التي تحتوي على بعض المكونات على غرار الدهون غير المشبعة والسكر المضاف والملون الغذائي ضررا بصحة الإنسان فزيت فول الصويا المهدرج وزيت بذرة القطن من المنتجات التي ينصح الذاكرة ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

فلذلك ينصح الأطباء بإضافة حليب البقر أو الحليب النباتي إلى قهوة الصباح، وإن لم ترغب في الاستغناء عن مبيض القهوة المفضل لديك فحاول إضافة كمية صغيرة فقط منه.

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