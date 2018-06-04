رسائل ومسجات عيد الفطر السعيد للأحباب والأصدقاء

عيدُ الفطر أول أعياد المسلمين والذي يحتفل فيه المسلمون في أول يوم من أيام شهر شوال ثم يليه عيد الأضحى في شهر ذي الحجة. وعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل ولذلك سمي بعيد الفطر. أول عيد فطر احتفل فيه المسلمون في الإسلام كان في السنة الثانية للهجرة حيث أن أول رمضان صامه المسلمون كان في السنة الثانية للهجرة، ويحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر.

وما قيمة فرحة العيد إذ لم نتشاركها مع الأحباب؟ هنئ أحبابك بعيد الفطر السعيد مع مجموعة مسجات عيد الفطر ارسلها لمن تحب في هذه الأيام السعيدة.

اختار رسالة خاصة من مجموعة رسائل عيد الفطر المبارك التالية:

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد



رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك



تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير



تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد





قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير



في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك



احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات



مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وانت ماتدري عيد مبارك من بدري



أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير



انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد



قبل تنشغل الخطوط والشبكة تصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط.



في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.



أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.



كعادتي كل عام يرسل سموّي حفظني الله برقية تهنئة بالعيد السعيد لعامة الشعب.



ياحمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيبيه وبقرب العيد هنّيه.



مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله لما أشوفك إنت سعيد.



للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود.

شاهدي أيضاً:

رسائل ومسجات 2015 لتهنئوا بها أحبابكم في رمضان

أجمل رسائل العام الجديد 2015 من البوابة

رسائل ومسجات 2015 لتهنئة الأحباب على الواتسآب في عيد الحب