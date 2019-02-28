خلّ التّفاح هو أحد العِلاجات البديلة الصحيّة الأكثر شعبيّةً وشيوعاً قديماً وحتّى يومِنا هذا، وقد استُخدِم مُنذُ العصورِ القديمةِ بوصفه علاجاً لأمراضٍ عديدةٍ ومختلفةٍ، ولهذا أُجرِيَت دِراسات مختبريّة عدّيدة على الحيوانات، أثبتت أنّ لخلّ التّفاح العديد من الفوائد، ولكن اعتُبِرَت هذه الدِّراسات أوليّةً؛ لأنّها أُجريت على الحيوانات فقط ولم تُجرَ على الإنسان.

1- يعالج مشاكل البشرة المختلفة، والتي تتمثّل في: حبّ الشباب، والندبات، والبثور، والرؤوس السوداء، وذلك من خلال مزج نصف ملعقة كبيرة من خلّ التفاح مع ربع كوب من الماء البارد المقطر في وعاء، ثمّ نبلّل قطعة من القطن بالمزيج، ونمسح الوجه بها، ونتركه لمدّة عشر دقائق، ثمّ بعدها نشطفه بالماء الدافئ، ونكرّر هذه العمليّة مرتين يوميّاً.

2- يحافظ على مسام البشرة نظيفة وخالية من الزيوت والبكتيريا

3- يقلّل حجم مسام البشرة، وتحديداً البشرة الدهنيّة، والسبب احتوائه على أحماض ألفا هيدروكسي، ويمكن استخدامه من خلال خلط ربع كوب من خلّ التفاح، وربع كوب من الماء المقطّر، وخمس قطرات من زيت اللافندر في وعاء، ونسمح الوجه بالمزيج باستخدام قطعة من القطن، ونتركه لمدّة عشر دقائق، ثمّ نشطفه بالماء البارد، ونكرر هذه العمليّة مرتين يومياً.

تعرف على فوائد خل التفاح على الريق

4- يخلّص من الحروق الناجمة عن أشعة الشمس. يشدّ بشرة الوجه، وبالتالي يكافح علامات الشيخوخة الناجمة عن التقدّم في العمر، والتي تتمثّل في: الخطوط الرقيقة حول العينين، وعلى الجبين، والسبب احتوائه على الكبريت، ويتم استخدامه من خلال مسح الوجه بقطنة مبللة بالقليل منه، ونتركه طوال ليلة كاملة، ثمّ في الصباح نشطف الوجه بالماء.

5- يعالج الهالات السوداء المتواجدة تحت العين.

6- ينقّي بشرة الوجه، ويمنحها مزيداً من النضارة والنقاء، ويتمّ استخدامه من خلال مزج نصف كوب من خلّ التفاح مع كوب صغير من الماء، ثمّ نبلّل قطنة بالمزيج، ونمسح الوجه بها، ونتركه لمدّة نصف ساعة، ثمّ نكرر هذه العمليّة ثلاث مرات إسبوعياً.

7- يوحّد لون البشرة، ويفتّح البقع الداكنة، ويتمّ استخدامه من خلال وضع مقدار قليل من خلّ التفاح على قطعة من القطن، ومسح البقع الداكنة بها، ونكرّر هذه العملية بشكل يومي حتّى تختفي البقع تماماً.