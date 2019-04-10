مشروب الطاقة بالأفوكادو

تحتوي الأفوكادو على مركبات كيميائية نباتية مضادة للأكسدة، كما تحتوي ثمرة الأفوكادو على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تدعم امتصاص المواد المضادة للأكسدة، وتعتبر مثل هذه المواد ضرورية جداً للحفاظ على صحة العين.

مقادير مشروب الطاقة بالأفوكادو:

- حبتان من الأفوكادو المقشرة، والمقطعة إلى مكعبات.

- كوبان من مسحوق البروتين بطعم الفانيلا.

- نصف كوب من كلٍّ من: الحليب ومكعبات الثلج.

- ربع كوب من قطر المايبل.

- ربع علبة من الحليب المكثف المحلى.

طريقة تحضير مشروب الطاقة بالأفوكادو:

- أولاً يجب وضع الثلج مع الأفوكادو، والقطر، والحليب، والحليب المكثف المحلى، ومسحوق البروتين في محضرة الطعام.

- ثم خلط المقادير جيداً للحصول على مشروبٍ ناعمٍ خالٍ من التكتلات، وصحتين وعافية.

المزيد:

10 فوائد لتناول بذرة الأفوكادو

فوائد الأفوكادو على الصحة الجنسية