4 بدائل للحوم من أجل الحصول على فيتامين B12

هناك الكثير من النباتيين حول العالم والذين دائمآ يبحثون عن بدائل للبروتين لأن الحمية النباتية تنقص من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين B12، والذي يؤدي نقصه إلى الشعور بالتعب والغثيان وضعف العضلات والوخز في اليدين والقدمين، كما يتسبّب في النسيان والقلق.

يحافظ فيتامين B12 في الحفاظ على نظام المناعة قويًا، كما أنه يشارك أيضًا في عملية التمثيل الغذائي وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

يمكننا أن ناخذ فيتامين B12في اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية الأخرى:

الحبوب

إليكم كل ما يجب أن تعرفوه عن فيتامين B12

غنية بفيتامين B12 فهي وجبة رائعة لتناولها كوجبة إفطار.

الحليب

يحتوي الحليب على البروتين والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وعلى نسبة عالية من فيتامين B12، ويمكنك شرب كوبين من الحليب البقري للحصول على الاحتياج اليومي منه.

البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين بالإضافة إلى احتوائه على 6 ميكروجرامات من B12.

الفطر

يحتوي الفطر على نسبة كبيرة من فيتامين B12 يمكن إضافته إلى السلطات والبيض وغيرهم.