معجنات شم النسيم

شمّ النسيم هو مهرجان سنوي يقام في فصل الربيع في جمهورية مصر العربية، وتعود بداية الإحتفال في هذا العيد منذ زمن الأسرة الفرعونية الثالثة، واستمر حتّى يومنا هذا، وتتنوّع المأكولات التي تقدّم في هذا العيد من الفسيخ، والمعجنات، والحلويات الكثيرة، وسوف نذكر في هذا المقال كيفية تحضير معجنات شمّ النسيم:

المقادير:

- كيلو غرام من الدقيق.

- ست بيضات.

- أربعمئة غرامٍ لبن.

- مئة وخمسون غرامًا من السكر.

- عشرة غرامات من الملح.

- عشرة غرامات من البيكنج باودر.

- ثلاثمئة غرامٍ من الزبدة.

- ثلاثون غرامًا من الخميرة.

طريقة التحضير:

- أولاً يجب خلط جميع المقادير مع بعضها باستخدام عجانة كهربائية.

- ثم قومي بوضع العجينة في الثلاجة مدَّة نصف ساعة.

- ثمَّ البدء بتشكيلها على هيئة عش عن طريق دهن اليد بالزيت وتقطيع العجينة قطع صغيرة ورصّها في صينية مدهونة بالزيت.

- ثم قومي بتشكيل العجينة على هيئة ضفيرة ووضعها في صينية مدهونة بالزيت، ودهن وجه العجينة ببيض مخفوق.

- قومي بإدخالها إلى فرن على درجة حرارة 180درجة مئوية حتى تنضج ثمَّ تقديمها مع البيض المسلوق.

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