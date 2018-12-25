معكرونة الريغاتوني مع البندورة وجبنة الريكوتا

تكثر وصفات المعكرونة وتتنوّع مكوّناتها. ولتحضير وجبة شهيّة وسريعة، نقدّم لكم وصفة معكرونة الريغاتوني بالبندورة وجبنة الريكوتا.

المقادير:

• كيلو ونصف من البندورة.

• 4 حصوص من الثوم غير المقشّرة.

• 3 أوراق من الغار.

• 5 أغصان من الزعتر.

• القليل من خلّ عصير العنب الأحمر.

• 400 غرام من معكرونة الريغاتوني.

• 80 غرام من جبنة الريكوتا.

• القليل من ورق الحبق.

كيفية عمل معكرونة بالتونة

طريقة التحضير:

1. سخّني الغاز على حرارة 200 درجة مئوية. ضعي البندورة في صينية كبيرة للخبز وتبّليها.

أضيفي حصوص الثوم وأغصان الزعتر وأوراق الغار، وادخلي الصينية إلى الفرن لمدّة 25 دقيقة كي تتقشّر قشرة البندورة.

2. اتركي البندورة لتبرد لمدّة دقيقتين، ثمّ قشّريها وضعيها في مقلاة مع خلّ عصير العنب الأحمر وبعض الملح والبهارات.

اخلطيهم بالملعقة واطبخيهم على نار هادئة لمدّة 15 دقيقة، كي تحصلي على صلصة بندورة بلون الفراولة.

3. اطبخي المعكرونة بمياه مملّحة في مقلاة. ثمّ تخلّصي من كمية من المياه واتركي مقدار كوب واحد منها. أضيفي القليل من زيت الزيتون وقدّميها مع جبنة الريكوتا وورق الحبق.



