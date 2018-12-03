مقبلات أكليل العيد

طبق مقبلات وفاتح شهية مناسب للاحتفالية وصحي وجميل على مائدة عيد الميلاد.

المكونات

¾ صلصة البلسميك

1 ½ كوب (375 مل) خل بلسمي

3 ملاعق كبيرة من السكر البني

السلطة:

600 غرام من الطماطم (أو الطماطم الكرزي)

300 غرام من كرات (جبن موزاريلا) bocconcini

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

3-4 ملاعق صغيرة من الأعشاب الإيطالية المجففة

أوراق ريحان طازجة ، مفرومة (للتزيين)

ملح البحر المطحون والفلفل المطحون

الطريقة:

بالنسبة لصلصة البلسميك:

يخلط الخل والسكر في قدر صغيرة. يُطهى المزيج أثناء التحريك على نار خفيفة لمدة 4-5 دقائق أو حتى يذوب السكر. ترفع الحرارة إلى المتوسطة وتترك إلى درجة الغليان. تخفض الحرارة إلى منخفضة وتترك لمدة 8-10 دقائق أو حتى تنخفض بنسبة الثلث وتصبح كثيفة مثل الشراب.

للسلطة:

تغسل الطماطم وتجفف. ترتب في دائرة على طبق كبير أو طبق دائري. تصفى كرات الموتزاريلا وترتب بين الطماطم.

ترش برذاذ زيت الزيتون وتتبل بالأعشاب الايطالية والملح والفلفل. وتقلب بلطف.

تتبل بورق الريحان المبشور الطازج.