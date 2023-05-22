البوابة - ملفوف سافوي - هذه اللفائف الملونة لذيذة للغاية ومثالية لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات. يحتوي ملفوف سافوي على الكالسيوم المقوي للعظام وحمض الفوليك المكون للدم ، والشمندر / البنجر مع الكثير من الحديد. يوفر جبن الأغنام الكثير من البروتين والكالسيوم.

ملفوف سافوي هو ملفوف متعدد الاستخدامات ، يشبه الملفوف الأخضر ولكنه أكثر اعتدالًا وحلاوة ، مع أوراق أكثر مرونة وأكثر خشونة. كما أنه أغلى قليلاً من الملفوف العادي. تتميز أوراق سافوي بقوام رائع ومتماسك يجعلها ملفتة للنظر. وهذا النسيج يعطي مرونة طفيفة ، مما يجعل الأوراق مثالية لأطباق مثل الملفوف المحشو، والحساء ، والسلطة.

ملفوف سافوي مع الشمندر والفيتا

المكونات:



8 أوراق ملفوف سافوي متوسطة الحجم

ملح

2 شمندر مطبوخ ومقشر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة فلفل حريف

1 فلفل أصفر

1 فلفل برتقال

1 فص ثوم

7 أوقية فيتا



خطوات التحضير:

1. تغسل أوراق ملفوف وتنظف وتسلق في الماء المغلي المملح لمدة 3-4 دقائق ، ثم تشطف بالماء البارد ، ثم تزال وتترك حتى تجف. تسطح أو تقطع عروق الأوراق السميكة. تفرد على سطح العمل.

2. يقطع البنجر إلى أعواد رفيعة. تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت في مقلاة. يُقلى البنجر فيه على نار متوسطة لمدة 5 دقائق. يتبل بعصير الليمون والملح والفلفل والفلفل الحار.

3. يُقطع الفلفل إلى نصفين ، وتزال البذور ، وتغسل وتقطع بالطول إلى شرائح. يُقشر الثوم ويُفرم ناعماً.

4. تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت في مقلاة كبيرة. يُقلى الفلفل والثوم فيه على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق مع التحريك بشكل متكرر. يتبل بالملح والفلفل.

5. تقطع جبنة الفيتا إلى قطع صغيرة. ينشر الفلفل والبنجر والجبن على أوراق ملفوف. قم بطي الجوانب المتقابلة لأوراق ملفوف برفق ولف كل شيء في رولاد وثبتها بعصي خشبية إذا رغبت في ذلك.

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