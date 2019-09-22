نصائح سريعة لمكياج شهر العسل

أنت على وشك الزواج من رجل أحلامك ولكنك مبتدئة في عالم الماكياج؟ حسنًا ، على الرغم من أن ماكياج الزفاف سيكون رائعا على يد خبيرة الماكياج إلا أنه يتعين عليك الاستعداد لقضاء شهر العسل بأقل كمية ماكياج. حسنًا ، لا تقلقي، سنقدم لك بعض النصائح الخاصة بالتجميل اثناء شهر العسل.

البساطة

ابدئي بالأساسيات - اتبعي روتين (التطهير والتنغيم والترطيب) يوميًا وسوف تحصلين على بشرة صحية ونضرة كل يوم.

اختيار كريم الأساس الصحيح

أثناء البدء بالماكياج، تذكري دائمًا استخدام كريم الأساس المناسب للون بشرتك. يجب عليك دائمًا استخدام ظل أفتح على بشرتك كقاعدة.

ركزي على عينيك أو فمك

نصيحة مهمة هي التركيز إما على العينين أو الفم. التركيز كثيرا على العينين أو الشفتين معا سيجعل وجهك يبدو مبالغًا فيه. استخدمي قلم كحل ، ماسكارا وبعض الملمع للشفاه بظلال من اللون الوردي أو الأحمر .

لا تنسى الكريم الواقي من الشمس

قد تبدو الشمس مفيدة ولكن التعرض له لايام سوف يجعل بشرتك جافة ومحروقة، لا تنسَ تطبيق واقٍ من الشمس. يجب تطبيق الكريم الواقي من الشمس مباشرة على الجلد ، تحت أي مكياج.

لا تنسي التنظيف في المساء

شهر العسل يعني أنك ستكونين مشغولة جدا ، لكن لا تنس أن تقضي بعض الوقت في الاهتمام بروتين جمالك الليلي. لا تنامي مع الماكياج. قومي بإزالة الماكياج بكرة قطن ومزيل / غسول الماكياج. بعد التنظيف اغسلي وجهك. الآن ، ضعي الزيت الطبيعي أو المرطب على الوجه واستخدمي بلسم لترطيب الشفاه.