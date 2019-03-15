إليكِ 6 نصائح لتركيب الستائر في المنزل

لإتمام طلّة منـزلك، يترتّب عليك الاهتمام بستائر النوافذ، التي تعدّ جزءاً لا يتجزأ من التصميم، كما تضفي جمالاً على المكان إذا اختيرت بالشكل الصحيح، إضافة إلى أنّها تبعد دواخل الغرف عن العالم الخارج مهندسة الديكور "مروة جميل" تطلعك على أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار الستائر، في ما يأتي:

1- مساحة الإستقبال

تعكس مساحة الاستقبال ذوق المالكين، الذين يهوون أن يأسر ديكورها أنظار كلّ من يدخلها يمكن اختيار ستائر رسميّة من الطراز الأمريكي أو الفرنسي لهذه المساحة، مع إسدالها على الأرض قليلاً. ويفضّل استخدام أقمشة المخمل والحرير ذات الألوان الترابيّة أو الدافئة، لمزيد من الأناقة والفخامة.

2- غرفة المعيشة

تعتبر غرفة المعيشة محور المنـزل ومكان تجمّع العائلة ومزاولة نشاطات مختلفة، كمشاهدة التلفاز والقراءة واللعب، لذا، يجب الاتجاه نحو التصاميم البسيطة والرسميّة لستائرها، على غرار التصاميم الأمريكيّة أو الرومانيّة، أو المزج بينهما بأسلوب أنيق. ويُفضّل، في هذا المجال، استخدام الأقمشة الخفيفة، التي تسمح بدخول الضوء الكافي للمكان، كأقمشة القطن والكتّان، بألوان باردة أو نابضة بالحياة.

3- غرفة النوم الرئيسية

ثمة أمور عدّة يجب الاهتمام بها عند اختيار ستائر غرفة النوم، وهي:

- استخدام الحاجبات أو العوازل، التي تؤمن التحكّم بأشعة الشمس، كما عوازل ستائر "الألومينيوم"، أو الأقمشة التحتيّة المتينة، بحيث يمكن فتحها في ساعات النهار لدخول الضوء الطبيعي وللتهوية.

- انتقاء الألوان الهادئة، مع البعد عن النقوش البارزة.

- اختيار أي تصميم ما بين الموديلات الأمريكيّة البسيطة أو الفرنسيّة ذات الكشاكش، التي تضفي جواً من الرومانسيّة على مشهد الغرفة.

4- غرفة نوم الأطفال

يجب مراعاة استخدام خامات وتصاميم بسيطة لستائر غرف نوم الأطفال، على أن تحمل أقمشتها ألواناً ونقوشاً تناسب شخصيّات الصغار.

5- غرفة المكتب

يفضّل اختيار الستائر الرسميّة والعمليّة، التي تتناسب وجوّ العمل، كالحاجبات الدوارة المصنوعة من الكتان والقطن. كما يمكن استخدام الشرائح الخشبيّة بألوان هذه الخامة الطبيعيّة، فهي تحجب أشعة الشمس، وتتمتع بشكل أنيق.

6- المطبخ

لضمان الدمج بين الراحة والجمال والأمان في التصميم، عليك:

- البعد عن أقمشة الستائر المصنوعة من "النايلون" و"البوليستر" في المطبخ، لتجنّب حوادث الاحتراق.

- اختيار الأقمشة القطنيّة الناعمة، بألوان الصيف المرحة.

- اختيار الأقمشة القابلة للغسل وسهلة التنظيف.

- ويفضّل إبقاء ستائر المطبخ مفتوحة، أو استخدام الأقمشة الخفيفة، التي تسمح بدخول الضوء.

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