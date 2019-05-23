نصائح لإستعادة نشاطك بعد العمل

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»، « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» وغيرهم من الأيات والأحاديث التي تحس على العمل وضرورة إتقائه، لكونه عبادة لا تقل أهمية عن العبادات الأخرى التي أمرنا بها الله.

لكن مع بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهايته يتكاسل الكثير من الأشخاص عن أداء واجباتهم والمهام المكلفين بها بحجة الصيام، وقد نهانا رسولنا الكريم عن ذلك الفعل، لأن شهر رمضان شهر الخير و البركة، ولا يجب أن نتوقف عن العمل خلاله بل يتوجب علينا الأستمرار في الإنتاج والتفوق. لذا إليكم مجموعة من النصائح التي تساعدكم في استعادة حيويتكم ونشاطكم عقب الذهاب للعمل :