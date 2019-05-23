نصائح لإستعادة نشاطك بعد العمل

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»، « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» وغيرهم من الأيات والأحاديث التي تحس على العمل وضرورة إتقائه، لكونه عبادة لا تقل أهمية عن العبادات الأخرى التي أمرنا بها الله.
لكن مع بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهايته يتكاسل الكثير من الأشخاص عن أداء واجباتهم والمهام المكلفين بها بحجة الصيام، وقد نهانا رسولنا الكريم عن ذلك الفعل، لأن شهر رمضان شهر الخير و البركة، ولا يجب أن نتوقف عن العمل خلاله بل يتوجب علينا الأستمرار في الإنتاج والتفوق. لذا إليكم مجموعة من النصائح التي تساعدكم في استعادة حيويتكم ونشاطكم عقب الذهاب للعمل :
1- الاستلقاء على الفراش أو الأريكة لمدة 10 أو 15 دقيقة، لتصفية للاسترخاء وتهدئة العقل.
2- الاستحام بالماء الساخن، لإنتعاش والشعور بالراحة.
3- ارتداء الملابس المفضلة لديك والتي تشعرك بالراحة.
4- ممارسة الرياضة من خلال المشي أو الذهاب لصالة الألعاب الرياضية، لأن الرياضة ستجعلك تشعر بتحسن وتنشيط أكثر بعد يوم طويل في العمل.
5- الاستماع إلى القرآن الكريم أو الابتهالات الدينية، من أجل الاسترخاء.
6- القيام بالأشياء المفضلة لديك كالقراءة أو التحدث للأشخاص المقربين منك.
7- الاعتناء بالنفس من خلال المحافظة على جمالها وتألقها.
8- ممارسة اليوجا.
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