نصائح لاستخدام ورق الجدران الثلاثي الأبعاد في المنزل

ورق جدران ثلاثي الابعاد يُضفي جماليَّة على الديكور الداخلي، سواء حلَّ في ديكورات المنازل المودرن أو المطاعم أو الفنادق الفخمة، حيث ينقل الناظر إليه إلى عالم من الخيال. وفي هذا الإطار، تُقدِّم مهندسة الديكور ريهام فرّان بعض النصائح التي يجب مراعاتها، عند استخدام ورق جدران ثلاثي الابعاد في الـديكورات الداخليَّة.• ورق الجدران ثلاثي الابعاد يتوافر في صنوف عدة، وذلك على هيئة لفافة (رول) لا تتجاوز الستين مترًا (أربع أوراق).• ورق الجدران ثلاثي الابعاد قابل للتطبيق في غرف المنزل كافة، باستثناء المطابخ.• ورق الجدران ثلاثي الابعاد قابل للاستخدام في الأرضيَّات، إذا غُلِّف بمادة الإيبوكسي.• في حال استعمال ورق الجدران ثلاثي الابعاد في غرف المعيشة أو الصالات، يجب تثبيته على جدار وحيد، ويُستحسن ألَّا يتقدَّمه أي عنصر، سواء عند في أسفله أو حوله، وذلك لإبراز ه.• إذا كان ورق الجدران يحمل رسمة نافرة (أو عناصر نافرة)، وقابلٌ للمس باليد، هو يأتي بأنواع عدة من البوليستر والنايلون والحرير.• ألوان ورق الجدران ثلاثي الابعاد منوَّعة، عند الرغبة في الزهري منه مثلًا، يمكن أن يحمل الورق أربع درجات من اللون المُختار، مع مشحات بالأسود أو الكحلي أو الفضي أو الذهبي.• استخدام ورق الجدران ثلاثي الابعاد يحلو خلف التلفاز، إذا كانت الجلسة مودرن.• عند استخدام ورق الجدران ثلاثي الابعاد في غرف النوم، يجب الاكتفاء بتطبيقه على جدار، والحرص على أن تكون الجدران المحيطة بالجدار الملبَّس هادئة. وفي هذا الإطار، يحبَّذ اختيار ورق الجدران ذا الرسوم الكلاسيكيَّة.• في غرف نوم الأولاد، يُنصح باختيار ورق الجدران ثلاثي الأبعاد يُصوِّر شخصيات كرتونيَّة (أو ورود أو فراشات) مًحبَّبة لهذه الفئة العمريَّة.• في الممرَّات الطويلة، يُمكن اختيار ورق الجدران ثلاثي الأبعاد للجدار صغير الحجم الواقع عند نهاية الممرِّ، أو يمكن استخدام ورق الجدران المُقلَّم.• إذا كان ورق الجدران هادئ التصميم، يمكن تثبيت رفٍّ أو زوجين منها عليه.• استخدام الإضاءة المنسدلة من وسط السقف أو جوانبه يُعزِّز مشهد الديكور، عند استخدام ورق الجدران ثلاثي الأبعاد، كما توظيف ديكور خشب على الأطراف نافر عن الجدار، مع تمرير الإضاءة خلفه.