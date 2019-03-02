تقول خبيرة التجميل "سما صفوت" الكريمات بالألوان المختلفة مابين الفاتح والقاتم تمنح الفتاة الفرصة لإخفاء العيوب بواسطة تقنية " الكنتور" وهناك نصائح محددة حتى تكون الإطلالة مثالية:

1- يجب تحديد شكل الوجه لاختيار الوضع المثالي لدرجات كريم " الكنتور" عليه.

2- لصاحبات الجبهة العريضة يمكن وضع لمسات من "الكنتور" القاتم بشكل نصف دائرة وهذا قادر على تقليل الحجم وإظهارها بشكل أجمل.

3- الكنتور "الهاي لايت" أسفل العيون وعلى الذقن قادر على منح البشرة نضارة وزيادة الخدود لصاحبات الوجه النحيل.

4- الفتيات الراغبات في تقسيم الوجه عليها بوضع خط طولي من اللون القاتم وفصلة من الجانبين بواسطة الهاي لايت، ووضع الباودر ثم وضع لمسات من أحمر الخدود.

5- صاحبات الوجه الممتلئ يمكنك وضع خطوط رفيعة من كريم "الكنتور" القاتم حول الوجه بشكل كامل وسوف يمنح الوجه إطلالة نحيفة ويعمل على إزالة الزوائد.

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