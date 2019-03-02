لملامح جميلة ومميزة.. 5 نصائح يحقّقها ماكياج "الكونتور"
نصائح لإخفاء العيوب بواسطة تقنية " الكنتور" (shutterstock.com)
مساحيق التجميل على الرغم من كثرتها إلا أن كل نوع منها يحقق مالا يحققه غيره، ونجد أن منها ما يساعد على تطبيق تقنية "الكنتور" التي أحدثت ضجة كبيرة في عالم التجميل، فهو قادر على تغير الملامح وإخفاء العيوب.
تقول خبيرة التجميل "سما صفوت" الكريمات بالألوان المختلفة مابين الفاتح والقاتم تمنح الفتاة الفرصة لإخفاء العيوب بواسطة تقنية " الكنتور" وهناك نصائح محددة حتى تكون الإطلالة مثالية:
1- يجب تحديد شكل الوجه لاختيار الوضع المثالي لدرجات كريم " الكنتور" عليه.
2- لصاحبات الجبهة العريضة يمكن وضع لمسات من "الكنتور" القاتم بشكل نصف دائرة وهذا قادر على تقليل الحجم وإظهارها بشكل أجمل.
3- الكنتور "الهاي لايت" أسفل العيون وعلى الذقن قادر على منح البشرة نضارة وزيادة الخدود لصاحبات الوجه النحيل.
4- الفتيات الراغبات في تقسيم الوجه عليها بوضع خط طولي من اللون القاتم وفصلة من الجانبين بواسطة الهاي لايت، ووضع الباودر ثم وضع لمسات من أحمر الخدود.
5- صاحبات الوجه الممتلئ يمكنك وضع خطوط رفيعة من كريم "الكنتور" القاتم حول الوجه بشكل كامل وسوف يمنح الوجه إطلالة نحيفة ويعمل على إزالة الزوائد.
*حرّر من المصدر
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