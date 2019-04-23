نصائح لحديثي الزواج لعيش حياة سعيدة

لحياة متفاهمة وأكثر استقرارًا لا بد أن يتقن حديثو الزواج بعض المبادئ والمفاهيم الصحيحة في الأيام الأولى من الزواج، لذا تقدم الدكتورة إيمان عبد الله استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجية في تصريحها لـ"مصراوي"، 6 نصائح يجب اتباعها لتهنئوا بالسعادة:

1-الاحترام المتبادل:

الاحترام المتبادل بين الطرفين من أهم القواعد التي مراعاتها بين الزوجين، والتعامل بود وحميمة وتقدير الحالة النفسية لكل طرف.

2- المظهر والنظافة الشخصية:

لا تجعل دخولك في العلاقة الزوجية يفقدك اهتمامك بنفسك لأنك بالفعل حصلت على شريك، ولا تحتاج إلى أن تهتم لتظهر له الجانب الجيد من نظافتك وعاداتك الجيدة.

3- تحمل المسؤولية:

أنت بالفعل دخلت حياه جديدة بعيدة عن خدمة الأهل لك من ناحية المصاريف أو الطعام أو ترتيب أولياتك للدخل الشهري. كن على قدر المسؤلية

4- حفظ الاسرار:

من أهم القواعد، حفظ الأسرار، لا تجعل الأغراب يدخلون حياتك ويخربوها خصوصاً في الأمور الخاصة والخلافات الاسرية المنزلية، حتى الأهل أو الأقارب والأصدقاء.

5- احترام السلوكيات

كل واحد منكما كان يعيش حياته بشكل منفرد بعادات وسلوكيات مختلفة، حتى الأمور البسيطة كوضع المنشفة "الفوطة" في مكان محدد، أو تناول الطعام في أوقات معينة.

6- العلاقة الحميمة:

يجب على الطرفين مناقشة العاطفية والعلاقة الحميمة وكسر حاجز الخجل بين الطرفين ومبادرة الاعجاب بها.

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