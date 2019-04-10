نصائح يجب اتباعها قبل الذهاب لقضاء شهر العسل

انتهى حفل الزفاف و حان وقت الراحة , تتجهزين للـ سفر الى رحلة شهر العسل , و لكن لا تغفلي هذه الأمور قبل الذهاب:

1. لا تغادرا مباشرةً بعد الزفاف:

هذا الأمر ينطبق فقط على الأفلام، حيث يُغادر الثنائيّ مباشرةً بعد الحفل. ينصحكما الاختصاصيّون بتخصيص بعض الوقت، كيوم على الأقلّ، يكون بين الحفل وشهر العسل، لأنكما ستشعران بالتعب الشديد، بسبب الرقص خلال الحفل والركض خلال الأشهر السابقة على الزفاف

2. احرصا على الاسترخاء في الأيّام الأولى من شهر العسل:

حتى لو كنتما ثنائياً مغامراً، يُحبّ الاستكشاف والنشاطات، امضيا الأيّام الأولى في الاسترخاء والاستجمام؛ وذلك للاستراحة بعد قضاء الأشهر السابقة على الزفاف في التعب والتوتر.

3. انتبها إلى التكلفة الخفيّة:

إنّ الأعراس وأشهر العسل باهظة بما فيه الكفاية، ولا حاجة إلى زيادة التكلفة، بسبب بعض المصاريف غير المحسوبة. في بعض الأحيان، قد تزيد تكلفة تأشيرات الدخول وبطاقات السفر والرسوم الأخرى عن ألف دولار. افهما فعلاً ما هي تكلفة الحجوزات. وعلى سبيل المثال، إن كنتما ستمضيان فعلاً شهر عسل على جزيرة نائية، فهل تتضمّن تكلفة الفندق التنقّل من المطار إلى الجزيرة، ومن الجزيرة إلى المطار.

4. خطّطا لنشاط يوميّ من دون أن تعدّا جدولاً حافلاً:

عندما تكونان معاً في مكان استوائي، فكيف لكما أن تملّا؟ لكنّكما قد تُصابان بـ الملل، خصوصاً إن كنتما تكتفيان بالاسترخاء طوال اليوم على الشاطئ. يُمكن حجز كلّ النشاطات قبل يوم أو يومين مسبقاً. ننصحكما بعدم التخطيط لكلّ النشاطات قبل وقت طويل، لكي تتمكّنا من تبديل رأيكما.

5. أعلما الفندق بأيّ متطلّبات خاصّة:

لو كنتما ترغبان في التحرّر من جدول معيّن خلال شهر عسلكما، فلا بدّ لكما من حجز بعض الأمور سلفاً. على سبيل المثال، تخصّص بعض المنتجعات حفلات عشاء خاصّة لشخصين على البحر، يوميّاً. وبالتالي، لا بدّ من حجز مكان لكما قبل وقت طويل. لا تنسيا أن تقولا للفندق إنكما في شهر عسلكما؛ فذلك يمنحكما بالتأكيد معاملة تفضيليّة.

6. عند تحديد الوجهة المرجوّة، فكّرا بما تحبّان القيام به:

فكّرا بالنشاطات المفضّلة لديكما خلال نهاية الأسبوع. فالذهاب إلى الشاطئ أو إلى دولة أوروبية ليسا الخيارين الوحيدين. يُمكن لمحبّي المغامرات أن يذهبوا إلى أمريكا اللاتينية، ولمحبّي تذوّق الأطعمة إلى نابا أو سونوما. غامرا، وتذكّرا أنّه شهر عسلكما، وأنّ بإمكانكما القيام بما تشاءان.