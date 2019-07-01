نصائح للإبتعاد عن العمل أثناء الإجازات

أصبح العديد من الموظفين وحتى المديرين حول العالمي يعانون من آفة العمل في عطلات نهاية الأسبوع، إما بسبب تعنت المديرين، أو لوجود أعباء لا تنتهي، أو رغبة في إثبات إخلاصك الشديد للمؤسسة التي تعمل بها، ولكن رغم ذلك فقد اثبت الواقع الفعلي، أن قليل من المؤسسات تقدر الموظف إلى يعمل في أيام الإجازات بشكل صحيح، بل وأن كثير منها يتجاهل إعطاؤه راتب إضافي على هذا العمل،

من أجل هذا طرح موقع إين مان الأميركي 3 نصائح مفيدة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتجنب العمل تماماً في العطلات، كالآتي:



أولاً: للحصول على جزء مخصص من الوقت لعائلتك.

ركز خلال الأسبوع على إنهاء كل مهام العمل المطلوبة، وحدد حدودًا وتوقعات واضحة، واستخدم بعض المساعدة إذا لزم الأمر، وأياك ومصاحبة بعض أوراق العمل أو رسائل البريد الإلكتروني إلى البيت، لانها ستجرك في النهاية إلى قضاء الإجازة وأنت تعمل.

ثانياً: مع مرونة الجدول الزمني الكبير للموظف تأتي مسؤولية كبيرة.

فمن المؤكد أنك إذا قمت بالتضحية بوقت الخاص وليس لديك حدود زمنية للتحدث مع رئيسك في العمل، فان كتفك سيتحمل أكثر مما يستطيع، ويدير كل مهمة إضافية عليك، وبالتالي حاول إغلاق هاتفك أو على الأقل عدم الرد على المدير في تلك الأيام.



ثالثاً وأخيراً:طالب الجميع بعدم إزعاجك على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعدييد منا يملك حسابات على فيس بوك أو تويتر وغيرها من وسائل التواصل، التي يمكن ان تطلب فيها بلباقة الحصول على وقت خاص دون إزعاج من الآخرين، وتأكد ان تلك الرسالة ستصل لزملائك في العمل إذا كانوا على صفحتك الشخصية، على أمل أن يتفهموا احتياجك للحصول على عطلة أسبوعية كاملة دون إزعاج.