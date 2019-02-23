أسباب غير متوقعة لتهيج واحمرار البشرة عند النساء!

الكثير من النساء تعاني من التهاب البشرة واحمرارها المفاجئ ، نتيجة التعرض لعوامل مهيجة كالمواد الكيماوية وغيرها.

وهناك عدد من العوامل التي يجهل الكثيرون أنها تسبب تهيج واحمرار للبشرة، نورد فيما يلي أهمها، بحسب موقع نيت دوكتور:

1- مساحيق التجميل القديمة

من الأفضل تجنب استخدام مساحيق التجميل القديمة التي تم تخزينها لوقت طويل، حيث يمكن أن تتحول إلى بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم والبكتيريا، التي يمكن أن تنتقل إلى بشرتك، مسببة تهيجها وإصابتها بالتهابات خطيرة.

2- أدوات التجميل

في كثير من الأحيان، تتشارك بعض النساء فرش وأدوات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، لكن المختصين ينصحون بتجنب هذه العادة، لأنها يمكن أن تنقل العديد من الأمراض الجلدية.

3- المبالغة بغسيل البشرة

يلجأ البعض إلى غسل الوجه واليدين مراراً وتكراراً، لكن ذلك يمكن أن يضر بالبشرة الحساسة، ويسبب تهيجها وجفافها وتجريدها من الزيوت الطبيعية.

4- المرطب غير المناسب

الترطيب أمر أساسي وضروري للبشرة، لكن اختيار المرطب غير المناسب يمكن أن يعطي نتائج غير مرغوبة مثل تهيج واحمرار الجلد، وينصح باستشارة الطبيب المختص لتحديد نوع المرطب الذي تحتاجه بشرتك.

5- مساحيق غسيل الملابس

تغفل الكثيرات عن حقيقة أن مساحيق الغسيل تحتوي على مواد كيماوية يمكن أن تكون مهيجة للبشرة، ومن الضروري اختيار المساحيق المناسبة التي تحتوي على أقل نسبة من هذه المواد.