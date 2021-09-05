هاكاسان أبوظبي في قصر الإمارات يــطلق قائمة عامه الـ 20 الاحتفالية

بيان صحفي

يرحب هاكاسان أبوظبي المطعم الكانتوني الشهير في قصر الإمارات بضيوفه من خلال إطلاق قائمة طعام حصرية بمناسبة مرور عامه الـ 20 على تأسيسه وتستمر حتى 18 سبتمبر2021. يمكن للضيوف اختيار تناول الطعام في الداخل وسط الديكورات الداخلية المذهلة ، أو على التراس الخارجي الواسع وسط الإطلالات المذهلة على أفق مدينة أبو ظبي المتلألئ بالأضواء. موقع وجهة الضيافة العريقة البديع ومناظره البانورامية الخلَّابة والأطباق الاحتفالية والخدمة المتميزة تجعله مكانًا مثاليًا للحظات لا تنسى.

تستعرض القائمة المحدودة الإصدار من تصميم الشيف التنفيذي للمجموعة أندرو يو، الأطباق التي حظيت بشعبية كبيرة منذ تأسيس العلامة. وتضمّ قائمة الوجبات المؤلّفة من 3 أطباق بعضًا من أشهر مأكولات هاكاسان المميزة التي تم تقديمها في قصر هانواي للمرة الأولى، جنبًا إلى جنب مع أطباق المطعم المفضلة حاليًا، مما يسلّط الضوء على رحلة العلامة التي تعود إلى عشرين عام.

يشتهر المطعم الحائز على نجمة ميشلان بنكهاته العصرية التي تتجلى بالوصفات الكانتونية التقليدية المتناغمة مع التقنيات الحديثة لابتكار ألذّ الأطباق والكوكتيلات الحائزة على الجوائز. ومقابل 488 درهم إماراتي، سيتسنى لكلّ ضيفٍ تجربة قائمة العام العشرين للعلامة التي تجسّد ماضي العلامة وحاضرها. وتشمل أبرز أطباق القائمة مقبلات ديم سوم الثلاثة الشهيرة من هاكاسان (بمحار شوماي، ولانغوستين هار جاو، وأذن البحر والدجاج)، تليها مقبلات المحار الصدفي المطهو على البخار والذي تم صيده باليد بجانب صلصة الفاصوليا السوداء بالزبدة المقلية، وطبق الشوفان مع سمك القاروص. كذلك، تتراوح الأطباق الرئيسية بين أضلاع اللحم البقري المقلي المتبّل بالفلفل الأسود، جنبًا إلى جنب مع حلقات اليام الذهبية المشكّلة ومكسرات المكاديميا. وأخيرًا وليس آخرًا، سيتم تقديم حساء الكركند مع نودلز البيض وونتون الكركند.

ولكي يحظى الضيوف بتجربة تناول طعام مثالية، سيتم تقديم حلوى الفانيليا والبرقوق مع كريما الشوكولاتة بالكراميل لاختتام الوجبة. كذلك، سيشهد العام العشرين للعلامة عودة الكوكتيل الكلاسيكي المفضل في هاكاسان - كوكتيل هاكاتيني، الذي يتم تقديمه في كأس مارتيني طويل، ويمكن طلبه إلى جانب القائمة الاحتفالية.

يعِد هاكاسان الضيوف باصطحابهم برحلة طهي استثنائية منذ اللحظة التي يدخلون فيها رحاب المطعم، وذلك بفضل تصميماته الداخلية الفاخرة والأنيقة التي تسلط الضوء على مشهد الطهي الساحر. كما ويمكن للضيوف تناول طعامهم وسط التصميمات العصرية في الداخل أو على التراس الواسع في الهواء الطلق قبالة الإطلالات الخلابة على أفق المدينة.

بالتزامن مع العام العشرين للعلامة التجارية، أطفأ هاكاسان أبوظبي شمعته الحادية عشرة في يونيو 2021. ومن المرتقب أن يكون هذا العام علامة فارقة بالنسبة لمجموعة هاكاسان، حيث رحّبت العلامة بمطعم جديدٍ لها في تركيا لينضم بذلك إلى مطاعمها العشرة حول العالم، بما في ذلك مطعما هاكاسان في لندن، ومطاعم هاكاسان في الولايات المتحدة الأميركية، والشرق الأوسط، والهند، والصين.

حول مجموعة "تاو للضيافة":

تقدم" مجموعة تاو للضيافة" هي شركة عالمية متخصصة بالترفيه والمطاعم والحياة الليلية والضيافة، استحوذت مجموعة تاو للضيافة على مجموعة هاكاسان في أبريل 2021. تدير الشركة المدمجة أكثر من 60 مكانًا ترفيهيًا لتناول الطعام والحياة الليلية تتوزع على القارات الخمس وتتضمن محفظة مطاعم المجموعة علامة ’تاو‘، و’ماركي‘، و’لافو‘، و’بيوتي أسكس‘، و’أفنيو‘، و’كاثدرال‘، و’كوما‘، و’هاكاسان‘، و’يواتشا‘، و’أمنية‘، و’لنج لنج‘، و’جويل‘، و’كازا كلافيرا‘ والمزيد.’ مجموعة تاو للضيافة‘ هي جزء من شركة ’مادسون سكوير غاردن‘

حول "هاكاسان"

تأسست سلسلة مطاعم ’هاكاسان‘ في لندن عام 2001، وهي تضم حالياً العديد من المطاعم حول العالم تتوزّع في كلٍ من الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، والهند وآسيا وأوروبا. هذا وتمتلك العلامة مطعمين في العاصمة البريطانية لندن، يحمل كلٌ منهما نجمة ميشلان. وتقدّم مطاعم ’هاكاسان‘ لضيوفها مجموعة متنوعة من الأطباق عالمية الطراز، حيث تستحضر قوائم المأكولات في مطاعمها النكهات والأطباق الكانتونية الأصيلة والمأكولات العصرية والمبتكرة باستخدام أجود المكونات واتباع أحدث الطرق المحترفة لابتكار أطباق مميزة ومبتكرة مثل سمك القاروص التشيلي المشوي مع العسل وسلطة البط المقرمشة. أجواء هاكاسان جذابة ونابضة بالحياة. تم تصميم المطاعم من قبل المصمم الداخلي الشهير كريستيان لياغير، وتجسد العراقة الحديثة مطاعم هاكاسان في جميع أنحاء العالم. منذ افتتاح مطاعم لندن الأصلية في هانواي بلايس ومايفر، توسعت العلامة التجارية عالميًا. تشمل الوجهات ميامي وأبو ظبي ومومباي والدوحة ولاس فيغاس وشنغهاي ودبي وبودروم (الافتتاح في صيف 2021) وإسطنبول (الافتتاح في أواخر عام 2021) ومسقط (الافتتاح في أواخر عام 2022).

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