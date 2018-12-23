هايكينج بوت

يمثل بوت متسلقي الجبال “هايكينج بوت” (Hiking Boot) نجم موضة الأحذية النسائية في شتاء 2018/2019؛ حيث تألقت به مؤخرا عارضات الماركات العالمية مثل غوتشي ولويس فيتون وآم & هاتش وجاني وبرونكس.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن هايكينج بوت هو بوت ذو أربطة ونعل سميك يمنح مرتديه إحساسا بالراحة والاستقرار عند المشي لمسافات طويلة وعلى طرق غير ممهدة مليئة بالحصى والحجارة، كما هو الحال عند تسلق الجبال.

وأضافت شولتس أن بوت متسلقي الجبال يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع جينز سكيني ومعطف صوف ذي قصّة ضيقة، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيقه مع بليزر وسروال ذي طيّات.

وللحصول على إطلالة جريئة تخطف الأنظار يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة بتنسيق البوت مع فستان ماكسي أو تنورة ذات قصّة انسيابية؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا بين القوة والرقة.