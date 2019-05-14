هذه الأطعمة تساعدك على تحقيق التوازن في مستويات هرموناتك

تعاني العديد من السيدات من إضطرابات هرمونية مزعجة تتسبب في تقلبات مزاجية وظهور حب الشباب والتعب وغيرها من الأعراض المزعجة.

وتعتمد معظم السيدات اللواتي تعانين من اضطرابات هرمونية على الادوية والعقاقير في تنظيم مستويات هرموناتهن، ولكن وفقا لمجلة "باسل"، كل ما عليكِ فعله هو اتباع نظام غذائي صحي يعزز توازن الهرمونات، ولذلك جلبنا لكِ فيما يلي أطعمة تعزز توازن هرموناتك:

1. الخضروات الكرنبية

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول السيدات للخضروات الكرنبية مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط واللفت، لأنها تحتوي على عناصر منظمة للهرمونات مثل مركب Indole 3 Carbimol، الذي يساعد الجسم على التخلص من هرمون الاستروجين الزائد.

2. التوت

تنظم الفواكه قليلة السكر مثل التوت نسبة السكر في الدم ومستويات الهرمونات أيضًا، وتقول الدكتورة "بيرلمان" خبيرة التغذية، إن التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا والانسجة من التلف.

3. بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والألياف، كما أنه يحتوي على مركبات الليغنان التي تنظم مستويات الاستروجين.

4. الجوز

الجوز غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 والبوليفينول الذي يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الجذور الحرة وحماية القلب والأوعية الدموية وتنظيم الهرمونات.

5. حليب الأرز أو اللوز أو جوز الهند

تستخدم هذه الالبان البديلة لتنظيم الهرمونات لأنها غنية بفيتامين (د)، حيث أثبتت الدراسات أن فيتامين (د) يلعب دورًا في معظم الوظائف الجسدية بما في ذلك الحالة المزاجية لكل من النساء والرجال.

6. السمك الدهني

كشف الأطباء أن الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة والسردين وسمك الرنجة لها عدة فوائد، بما في ذلك مكافحة الاكتئاب، وتخفيف الالتهاب، وتعزيز التركيز والوظائف الإدراكية والحالة المزاجية وصحة الدماغ.

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