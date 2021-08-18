هيلتون أبوظبي جزيرة ياس يقدم العرض الأروع ليوم السيدات في بركة السباحة‎‎

ندعو السيدات للاستعداد لأروع أجواء صيفية مع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وعيش ذكريات لا تنسى خلال شهر أغسطس مع عرض خاص لزائرات بركة السباحة.

يمكن للسيدات الاستمتاع بعرض مميز وعيش أجمل اللحظات الصيفية من الأحد إلى الأربعاء طوال شهر أغسطس، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 09:00 مساءً. ومقابل 75 درهمًا للشخص فقط، تحصل الزائرات لبركة السباحة على كأسين من المرطبات بالإضافة إلى خصم قدره 20% على جميع الأطعمة والمشروبات وجلسات السبا، وخصم 10% على منتجات السبا.

تستمتع الزائرات كذلك بالأطباق الشهية والمشروبات المنعشة في كابيلا بوول بار آند جريل، والذي يقدم الوجبات الخفيفة والمشويات والمرطبات ليوم حافل بالمرح والذكريات.

يجب الحجز مسبقًا ويخضع العرض لتوافر الأماكن. تطبّق الشروط والأحكام. للحجز، يرجى التواصل عبر العنوان Spa.YasIsland@Hilton.com أو الرقم +97122086873

يرجى العلم بأن بركة السباحة ليست مخصصة حصريًا للسيدات، ونرحب بالضيوف من الذكور والإناث.

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