أجمل 6 وجهات سياحية ربيعية ممتعة وساحرة

شرم الشيخ وجهة دافئة في فصلي الربيع ذلك أنها تملك شواطئاً ساحرة للسباحة

يأتي فصل الربيع هذا العام مع العطلات المدرسية والوظيفية، حيث الجو اللطيف والهدوء بعيداً عن الصخب والضجيج، مما يجعل عائلات كثيرة تفكر في خيارات سياحية لاستثمار طبيعة الربيع الساحرة.

وفي هذا المقال نقدم أجمل الوجهات السياحية الربيعية الممتعة والساحرة، التي بوسعكِ التوجّه إليها:



1- شرم الشيخ:

تعتبر شرم الشيخ وجهة دافئة مثالية في فصل الربيع؛ ذلك أنها تملك شواطئاً ساحرة للسباحة وقضاء الأوقات الممتعة، بالإضافة لرمالها الذهبية ومنتجعاتها العالمية المرموقة.

2- دبي:

تعتبر دبي وجهة ممتاز لفصل الربيع؛ ذلك أنكِ تتجنبين بهذا فصل الصيف شديد الحرارة بها. تمتاز دبي بكثير من الفعاليات السياحية في فترة الربيع، كما تملك حدائقاً شاسعة مثل حديقة الزهور وحديقة الفراشات وغيرها، التي تزدان في فصل الربيع بشكل فريد من نوعه.

3- المنامة:

المنامة واحدة من الوجهات الساحرة التي يجدر بكِ التفكير بها؛ ذلك أنها تملك أجواءً ساحرة ربيعاً، كما أن مياهها دافئة وملائمة للراغبين بالسباحة والغوص وتزجية الأوقات الممتعة في عدد من المرافق الترفيهية.

4- القاهرة:

القاهرة مدينة لا تنام، ليلاً ولا نهاراً، صيفاً أو شتاءً، لكنها تملك سحراً خاصاً في فصل الربيع؛ لما تتحلّى به من أجواء لطيفة وطبيعة ساحرة وتحديداً على ضفاف النيل. تحيّني فرصة الربيع؛ لتظفري برحلة سياحية لا تنسى في القاهرة.

5- قبرص:

قبرص من أجمل الوجهات الربيعية التي لن تبرح ذاكرتكِ. استمتعي بمنتجعاتها الساحرة وطبيعتها الخلابة وشواطئها الدافئة في الربيع.

6 - إسطنبول:

إسطنبول مدينة تجمع بين سحريّ الشرق والغرب وأجمل ما تكون، في فترات الربيع؛ إذ تتحاشين بهذا الطقس المفرط في برودته شتاءً وحرارته صيفاً. استمتعي بالمسطحات المائية والخضراء في هذه المدينة العالمية الساحرة.

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