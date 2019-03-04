3 وصفات لتكثيف الرموش.. جربيها

زيت الخروع

هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية لتكثيف الرموش، ويجب استخدام زيت الخروع العضوي غير المصنع. وطريقة استخدامه سهلة، فكل ما يحتاجه الشخص هو فرشاة نظيفة للرموش توضع في زيت الخروع، ويُمكن استخدامها للحواجب أيضاً، وترك زيت الخروع طوال الليل، إذ يمتلك زيت الخروع خواصّاً تجعل الشعر ينمو بشكل طبيعي.

فيتامين E

يُستخدم زيت فيتامين E لتكثيف الرموش، كما أنّه مفيدٌ لعلاج عيوب البشرة وغيرها من الفوائد الأخرى. وكل ما هو مطلوب فتح كبسولتين من هذا الفيتامين وأخذ الزيت الموجود فيهما، ووضعه على الرموش بواسطة فرشاة خاصة، فهو يمنح الرموش التغذية اللازمة للنمو وبالتالي التكثيف.

الزيوت الطبيعية الأخرى:

هناك مجموعة من الزيوت الأخرى التي تجعل الرموش تنمو، بفضل تغذيتها للرموش وتقويتها، ومن أهم هذه الزيوت:

زيت الزيتون. زيت جوز الهند. زيت الأرجان. زيت اللوز الحلو. زيت الكتان. زيت بذور السمسم

. زيت الأفوكادو:

الطريقة: يتم استخدام هذه الزيوت عن طريق وضع بضع قطرات من أي منها على قطعة من القطن، ومن ثم مسح الرموش بها قبل النوم، ويُمكن دمج أكثر من نوع من هذه الزيوت.