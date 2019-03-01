4 وصفات طبيعية للعناية بالأظافر في المنزل

وعلى الرغم من أن شكل أظافرك المنمق يعزز من مظهرك، إلا أن البعض لا يهتم بالعناية بأظافره. لهذا سنقدم لك سيدتي بعض الوصفات الطبيعية والنصائحالتي يمكنها مساعدتك في الحفاظ على شكل وجمال أظافرك نقلا عن موقع Boldsky

تقليم الأظافر بعناية

أولا.. عليك توخي الحذر عند استخدام مقلمة الأظافر "القصافة" فتعاملي معها بعناية بالغة حتى لا تتسببي بإلحاق الضرر لأظافرك أو الجلد الموجود بجانبها، كما يجب التخلص نهائيا من عادة قضم الأظافر وتكسيرها عن طريق أسنان الفم، وأيضا من الضرورى عدم استعمال قواطع أو مقلمة أظافر قديمة والمتعرضة للصدأ.

الاهتمام بنظافة أظافرك

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ثانيا.. من المهم جدا أن تٌحافظي على بقاء أظافرك نظيفة تماما ولكن كوني حذره لأن هذا لا يعني أن تقومى بغسلها بشكل مبالغ فيه لأن هذا من شأنه أن يعرض أظافرك ويديكي كاملة للجفاف، كما يجب عدم الإفراط في استخدام المنظفات الكيماوية لما لها من أضرار بالغة على صحة أظافرك .

اتبعى روتين للعناية بأظافرك

ثالثا.. يجب اتباع روتين يومي للعناية بالأظافر وإن لم تتمكني من القيام بهذا يوميا فعلى الأقل مرتين في الأسبوع على أن تقومي بترطيبها باستمرار باستخدام زيت الأظافر والذي من الممكن أن يحتوي على زيت اللوز أو أى نوع من الزيوت المرطبة الموجودة لديك.

اتباع نظام غذائى يحتوى على الخضار والفاكهة

رابعا.. عليك إتباع نظام غذائي يحتوي على كميات كافية من الخضروات والفاكهة لكي يمد جسمك بالمزيد من الفيتامينات اللازمة لنمو أظافرك وجعلها بصحة أفضل وحتى تتخلصي من مشاكل الأظافر المتهالكة والتالفة للأبد وتحصلين على أظافر أنيقة وجذابة.

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