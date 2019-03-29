وصفة الفريكة بالدجاج لغداء لذيذ

الفريكة هي أكلة شعبية قديمة في بلاد الشام ولكنها اليوم تنال شعبية عالية إذ باتت تلقى رواجاً كبيراً في جميع دول العالم؛ وذلك نظراً لإحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، الفيتامينات، المعادن والألياف الغذائية. من المهم إضافة الفريكة إلى الغذاء لتعزيز أسلوب الحياة الصحي. يمكن طهي الفريكة مع اللحم أو مع الدجاجوإليك هنا وصفة الفريكة مع الدجاج الشهية والصحية.

المكوَنات التي تحتاجينها:

-دجاجة كاملة منظفة

-كوبين من الفريكة

-حبة بصل مفرومة ناعماً

-رشة ملح

-ملعقة كبيرة زيت كانولا

-ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

-عود من القرفة

-ملعقة صغيرة من حبوب الهال

-ربع كوب من أوراق الغار

-نصف حبة من الليمون الحامض

-ليتر ونصف من الماء

أما طريقة التحضير فتتمثل بالتالي:

- في قدر على النار، ضعي الماء مع الدجاجة واتركيها لتغلي ومن ثم تخلصي من الرغوة التي تظهر على الوجه. أضيفي القرفة، حبوب الهال، أوراق الغار والليمون الحامض إلى الماء. اتركي الدجاجة على النار لمدة ساعة.

- في قدر آخر، ضعي الزيت لتقلية البصل وأضيفي من بعد ذلك 4 أكواب من مرق الدجاج إلى الخليط ومن بعدها أضيفي الفريكة والملح والكمون.

- اتركي المزيج على النار مدة نصف ساعة.

- ضعي الفريكة في طبق التقديم مع الدجاج على الوجه ويمكنك حتى تزيينها بالمكسرات المشوية.