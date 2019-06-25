وفقًا لدراسة مثيرة.. نقضي 52 دقيقة يوميًا في النميمة

تعتبر النميمة عادة شائعة جدًا، ويتبعها الكثير من الأشخاص، وفي حين أن هناك البعض قد يكون مقلًا في النميمة، هناك آخرون شبه متخصصين في تلك العادة، يبدون وكأنهم يقضون يومهم كله في النميمة، كما يبدو أن هذه العادة أثارت اهتمام العلماء وأجروا دراسة بشأنها.

فوفق لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، وتعد سابقة من نوعها، وجد العلماء أنه عادة ما يقضي الأشخاص لمدة 52 دقيقة يوميًا.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، شملت الدراسة فحص بيانات أكثر من 467 شخصًا، 198 رجلًا و269 سيدة، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 58 عامًا، وحللوا محادثات لهم على مدار اليوم، وسجلوا 10% من كلامهم، وقسموا تحليل كلامهم "النميمة" إلى 3 فئات: إيجابية وسلبية ومحايدة.

واعتبر العلماء أي محادثة تدور حول شخص لم يكن حاضرًا آنذاك، نميمة، كما اعتمدوا في دراستهم أيضًا على أجوبة المشاركين على أسئلة مثل من الذي ينمّ أكثر والمواضيع التي ينمّون بشأنها، إضافة إلى كم مرة ينمّون فيها.

وخلص العلماء إلى أن الأشخاص يقضون ما تصل مدته إلى 52 دقيقة كل يوم في النميمة.

وعكس ما قد يتوقعه الكثيرون، كشف العلماء أن الأشخاص الأصغر سنًا كانوا أكثر ميلًا للانخراط في النميمة السلبية، من كبار السن، كما كشفوا أن الأشخاص أصحاب الدخل المنخفض كانوا أقل انخراطًا في النميمة مقارنة بالأثرياء.

وإضافة إلى ذلك، كشفت قائدة الدراسة "ميغان روبينز"، أستاذة علم النفس، أنه من بين نتائج الدراسة المثيرة، لاحظ العلماء أنه في حين أن السيدات شاركن في النميمة أكثر من الرجال، إلا أن نميمتهن كانت محايدة وفيها مشاركة للمعلومات أكثر، مقارنة بالرجال.

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