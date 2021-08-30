يحتفل فندق سويس أوتيل الغرير باليوم الوطني السويسري بشراكة خاصة مع ليندت

بيان صحفي

احتفل فندق سويس أوتيل الغرير - ويعتبر وجهة سياحية عائلية من فئة الخمس نجوم - جنبًا إلى جنب مع علامة الشوكولاتة السويسرية الشهيرة "ليندت"، بإرثهم السويسري وحرفهم المميزة من خلال تقديم دروس احترافية فريدة من نوعها.

باعتبارها سلسلة فنادق فاخرة سويسرية منتشرة في 31 فندقًا في 18 دولة و28 مدينة، تعِد سويس أوتيل بالضيافة السويسرية الأصيلة التي تدعم القيم الأساسية لحيوية الجسم والعقل والتميز المستدام والحرفية عالية الجودة. تأسست فنادق سويس أوتيل في عام 1980 لتعزيز الرؤية المتمثلة في الرفاهية وجودة الحياة من خلال تجاربها المدروسة للضيوف، حيث تذكر ضيوفها من كافة الجنسيات دائماً بأن "الحياة رحلة، عشها بشكل جيد".

تم بناء سويس أوتيل الغرير وسويس أوتيل ليفنج الغرير في دبي في عام 2017، حيث تستوعب 428 غرفة وجناحًا إلى جانب 192 شقة فندقية.

تعد "ليندت"، التي تأسست عام 1845، شركة شوكولاتة وحلويات فاخرة حيث بدأت كمتجر صغير للحلويات في مدينة زيورخ القديمة، ومن هنا اشتهرت في جميع أنحاء العالم. تشتهر "ليندت" بشوكولاتة الكمأ الكلاسيكية وبألواح الشوكولاتة المتعددة بجميع نكهاتها المميزة، كما أيضا تحتفل بتراثها السويسري الإسترليني عن طريق منتجاتها.

احتفالاً بتراثنا السويسري وباليوم الوطني السويسري، اجتمعت العلامتان التجاريتان السويسريتان معًا في حدث حصري حيث تمت استضافة صانع الشوكولاتة لدى "ليندت"- ماثيو ميولثر- والشيف أدارش المتخصص في إعداد المعجنات لدى فندق سويس أوتيل الغرير. ومن خلالهما تعلم المشاركون الفروق الدقيقة في صناعة كعكة الشوكولاتة التي صُممت خصيصًا لفنادق سويس أوتيل. فهي تستخدم مكونات عالية الجودة وخالية من الغلوتين حيث تُصنع من دقيق البندق واللوز وتُخبز برفق حتى تصبح كعكة سلسة وغنية بنكهة الشكولاتة.

كمسافر شغوف يحب الترحال، يعد الشيف ماثيو، صانع الشوكولاتة الأميز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية. وقد ارتبط اسمه بالعلامة التجارية "ليندت" لأكثر من ثماني سنوات حيث تم ترشيحه كسفير "ليندت" في المنطقة. يستخدم الشيف ماثيو تقنيات كلاسيكية وبسيطة في صنع الشوكولاتة، ومع سنوات من الخبرة في الطهي، بدأ العمل في فنادق ذات مستوى عالمي بالإضافة إلى مطاعم حائزة على جوائز عالمية، بما في ذلك مطعم الشيف الشهير جيمي أوليفر في لندن، حيث صقل موهبته وأتقن مهاراته لفن الشوكولاتة، حيث يكمن شغفه.

قاد الشيف ماثيو والشيف أدارش المشاركين في فندق سويس أوتيل الغرير من خلال فن الشوكولاتة، حيث أجروا درسًا متقدمًا ممتعاً لمدة 90 دقيقة استعرضوا فيها طريقة الخفق وتقسية الشوكولاتة والعديد من النصائح والحيل الأخرى لإتقانها في مطبخ المعجنات.

بينما كان الكبار مشغولين بتعلم فنون الشوكولاتة والمعجنات، استمتع الأطفال في منطقة لعب الخاصة بهم، والتي تم إعدادها خصيصاً لـ"المستكشفون الصغار". إعادةً لإطلاق مفهوم الأطفال الخاص به في شهر يونيو، ينظم فندق سويس أوتيل الغرير العديد من الفعاليات والأنشطة للأطفال في جميع أنحاء الفندق، بما في ذلك البحث عن الكنز وتخصيص منطقة للعب وشاي بعد الظهيرة لجونيور ماركو بولو.

ذكر دومينيك آريل، وهو المدير العام لفندق سويس أوتيل الغرير: "يعد هذا عرضاً حقيقياً للثقافة السويسرية، ونرغب في إجراء العديد من الفعاليات الأخرى في الفندق للتفاعل مع المجتمع وأن نجمع بين الناس واهتماماتهم وشغفهم."

لمزيد من التفاصيل حول عروض الفندق وآخر الأحداث، يرجى الاتصال على: 3183 04293، أو زيارة: swissotel-dubai-alghurair.com

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