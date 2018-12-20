ما تفسير الحلم بالمصعد في المنام؟

إن الحلم بأنك تصعد في مصعد يمثل صعودًا في المركز والثروة. قد تكون قد ارتفعت إلى مستوى أعلى من الوعي وتبحث في العالم من وجهة نظر مرتفعة. إذا تحرك المصعد صعودا خارج السيطرة أو تعطل من خلال السقف، فإنه يشير إلى أنك ستقفز إلى مركز سلطة دون أن تعرف كيفية التعامل معه. أنت خائف من المسؤوليات الجديدة أمامك. يشير نزول المصعد إلى أنك محتجز أو تعود إلى الواقع. كما يدل على النكسات والمصائب.

بشكل عام ، يمثل صعود وهبوط المصعد صعودا وهبوطا في حياتك. كما يرمز إلى العواطف والأفكار التي تنبثق وتغوص في اللاوعي الخاص بك. بدلا من ذلك ، قد يكون للحلم دلالات جنسية.

الحلم بأن المصعد يتحرك جانبيا يعني أن جهودك تأتي بنتائج عكسية. أنت ذاهب إلى أي مكان في عملك أو علاقتك أو أي وضع آخر.