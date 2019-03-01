خمس خلطات لبياض وجهك ورقبتك
المكوّنات الطبيعية تمنحك افضل خلطه لتبيض الرقبه والوجه (shutterstock.com)
إذا كنت تبحثين عن أفضل خلطه لتبيض الرقبه، نقدّم لك اليوم أحسن الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة لتحصلي على النتيجة المرغوبة في فترة قصيرة.
اكتشفي معنا 5 وصفات لاعتماد خلطه لتبيض الرقبة، وطبّقيها بانتظام لتحصلي على نتائج مضمونة ومثالية:
خلطة الحليب والعسل: يعمل كل من الحليب والعسل على تبييض البشرة وترطيبها، فلا تترددي بمزج ملعقتين من العسل مع ثلاث ملاعق من الحليب السائل وطبّقي المزيج على رقبتك لتفتيحها.
خلطة الطماطم وماء الورد: اهرسي نصف ثمرة من الطماطم وأضيفي عليها ملعقتين من ماء الورد، ضعي المزيج على رقبتك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً لتبييضها وتوحيد لونها.
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خلطة الزبادي والموز: يتميّز الموز بتركيبته السحرية التي تتضمن مضادات للأكسدة، فهو يزيل التجاعيد ويفتّح البشرة ويزيد نضارتها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزبادي. اهرسي موزة واحدة وأضيفي عليها ملعقتين من الزبادي وضعي الخلطة على رقبتك لحوال ساعة أو نصف ساعة كل أسبوع لتضمني لنفسك بشرة أكثر بياضاً.
خلطة الليمون وزيت الزيتون: امزجي ملعقتين من عصير الليمون الذي يقضي على البقع الداكنة مع ملعقتين من زيت الزيتون وضعي المزيج على رقبتك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً لتبييضها.
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خلطة الخيار وزيت اللوز: يعمل الخيار على تنظيف البشرة من الخلايا الميتة في حين أن زيت اللوز يمنحك بشرة مشرقة ونضرة، لذلك امزجي ملعقتين من عصير الخيار مع ملعقتين من زيت اللوز وضعي الخلطة على رقبتك لتتخلّصي من السواد.
هذه المكوّنات الطبيعية تمنحك افضل خلطه لتبيض الرقبه، فلا تترددي بتطبيقها على رقبتك لتبييضها وتنقيتها من البقع الداكنة!
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