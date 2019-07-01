10 طرق منزلية للوقاية والتخفيف من التنميل 

تنميل الأطراف هو شُعور مزعج حيث يكون هناك نقصان أو فقدان للشّعور في الجلد، ويكون مَصحوباً بخدر وبشعور يشبه وخز الدبابيس على طول توزيع العَصب في طرفٍ واحد أو في طرفي الجسم. توجد العديد من الأسباب التي تُسبّب التنميل فلا يوجد أي شخص لم يجرّب شعور تنميل الأطراف في اليدين والقدمين والأصابع؛ فالتنميل هو عَرض وليس مرض، وله نوعان: مؤقّت، ودائم، وغالباً ما يكون التنميل المؤقت بسبب أسبابٍ بسيطة.

وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح وخطوات يمكن القيام بها في الحياة اليومية وممارستها في المنزل قد تفيد في الوقاية والتخفيف من تنميل الأطراف، منها:

1- تطبيق كمّادات دافئة على المنطقة التي تعاني من التنميل؛ فالكمادات الدافئة لها دور في توسيع الأوعية الدموية وارتخاء العضلات والأعصاب.

2- عمل مساج للمنطقة المصابة بالتنميل، لأنها تزيد من الدم الواصل للمنطقة وتحفز الأعصاب والعضلات في المنطقة المصابة.

3- ممارسة الرياضة باستمرار.

4- تناول أطعمة تحتوي على فيتامين ب خاصة ب6 وب12، لأنها فيتامينات مهمة لصحة الخلايا العصبية ونقصها يؤدي إلى حدوث تنميل الأطراف، ومن هذه الأطعمة: البيض والأفوكادو والألبان والأجبان، والمكسرات، واللحوم والموز والفواكه المجففة.

5- تناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر المغنيسيوم، لأن نقص هذا العنصر يؤدي إلى تنميل الأطراف، من الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم: الخضراوات الخضراء الغامقة اللون، المكسرات وزبدة الفول السوداني، وفول الصويا والأفوكادو والموز.

6- تناول القرفة: للقرفة فوائد رائعة منها أنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب، وتزيد من تدفق الدم للأطراف مما يؤدي إلى التخفيف من أثر التنميل.

7- الابتعاد عن الجلوس والوقوف لوقت طويل لأنها تؤدي تؤدي إلى خدران الأطراف.

8- التوقف عن شرب الكحول والتدخين.

9- عدم ارتداء الكعب العالي خاصة لفترات طويلة أو الأحذية الضيقة.

10- تخفيف الوزن

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