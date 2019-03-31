تعرف على فائدة زيت الزعتر البري للرجيم

الزّعتر هو نبات عشبيّ معمّر، يتراوح طوله بين 25-30سم، وسيقانه رماديّة اللون تميل إلى الاحمرار، أمّا بالنسبة لأوراقه فخضراء اللون وتميل إلى الرّمادي، ورأسه مزهر في أعلى أغصانه، ينمو نبات الزّعتر في فصل الصيف في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسّط خاصّةً في بلاد الشام، وله طعم حارّ حرّيف وفي نهايته برودة، ورائحته عطرة و مميّزة، ومن أهمّ الزيوت الطيّارة التي تدخل في تكوين الزّعتر: زيت الثيمول، والكارفاكرول، والبراسيمين، والبِنين.

فوائد الزعتر :



1- يُستخدَم زيت الزّعتر المُستخرَج من أوراقه لوقف السّعال؛ حيث يخفّف أعراض التهاب الشعب الهوائيّة الحادّ عن طريق خلطه مع مستخلص نبات اللّبلاب، ويمكن خلط أوراق الزّعتر مع الشاي وشربه؛ لعلاج مشاكل التهاب الحلق والكحّة.

2- يعزّز جهاز المناعة؛ بسبب محتواه العالي من الفيتامينات أ و ج، اللّذين يحاربان نزلات البرد، وينقّيان الجسم من السّموم والجذور الحرّة.

3- يمكن استخدام زيت الزّعتر مطهّراً للجوّ؛ فهو يحمي من تكوّن العفونة داخل المنزل؛ بسبب محتواه من مركّب الثيمول، الذي يتخلّص أيضاً من الافات، والحشرات، والبعوض، والبكتيريا، والفيروسات، بالإضافة إلى الجرذان والفئران، ويمكن الاستفادة منه عن طريق خلط أربع قطرات من زيت الزّعتر مع ملعقة صغيرة من زيت الزّيتون، أو خلط خمس قطرات من زيت الزّعتر مع ما يقارب 50مل من الماء، واستخدام هذا المطهّر البيتيّ الصُّنع في البيت.

4- يطهّر الفم ويُعطّره، كما يُضاف إلى بعض معاجين الأسنان، وسوائل الغرغرة، وغسولات الفم.

5-يعدّل زيت الزّعتر المزاج، ويؤثّر إيجابيّاً على نشاط الجهاز العصبيّ عن طريق تهدئة الأعصاب، ومنح الأشخاص الشّعور الإيجابيّ للأفراد.

6- يكافح حبّ الشباب والبثور؛ بسبب خواصّه المضادّة للبكتيريا، واحتوائه على مركّب البنزويل بيروكسايد النّشِط، والذي يدخل في صناعة الكثير من الكريمات وغسولات الوجه الخاصّة بالأشخاص الذين يعانون من مشكلة حبّ الشباب

7-قد يحمي من سرطان القولون وسرطان الثّدي، وذلك عن طريق القضاء على الخلايا السرطانيّة، وتعطيل عمل الجينات المسؤولة عن تكونها، خاصّةً في حالة سرطان الثّدي.

8-قد يعالج مرض القلاع الشائع الذي يصيب الفم والمهبل.

9- يساعد على علاج الأكزيما والوقاية منها، كما يعالج الكثير من المشاكل الجلديّة

10- يحافظ زيت الزّعتر على صحّة القلب؛ بسبب الخصائص المنشّطة التي يحويها، كما يقوّيه، ويضبط عمله عن طريق المحافظة على عمل الصمّامات والشرايين والأوردة بشكلٍ صحيح.