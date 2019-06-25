5 افكار لقضاء العطلة الصّيفية في البيت

جميعنا ننتظر فصل الصيف للحصول على إجازة وأخذ قسط من الرّاحة والاستجمام بعدَ عامٍ طويلٍ من الدّراسة أو العمل، ولكن قد يختلف الطلاب والموظفون على حد سواء في تعاطيهم للإجازة الصيفية، ودرجة استفادتهم منها، ويعود ذلك لثقافة الوعي بقيمة الوقت لديهم.

وسنقدّم لكم أفكاراً متنوّعة لقضاء العصلة الصّيفيّة في المنزل:

1- قضاء وقت مفيد وممتع على شبكة الإنترنت: تصفّح المواقع المفيدة والهادفة بما يلائم هواياتك ورغباتك، كمطالعة الكتب الإلكترونيّة أو تصفّح مواقع الطهي أو مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

2- مطالعة الكتب: يمكنك أن تهيّئ مكان مريح وملائم لقضاء الوقت في قراءة كتبك المفضّلة.

3- مارس هواياتك: إنّ الكل يشكو من عدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتهم كالريّاضة أو المشي أو حتّى تسلّق الجبال، السّباحة أو حتّى التخييم، لذلك اغتنم الفرصة في العطلة الصّيفيّة لممارسة هوايتك المفضّلة، لكن بعض الأشخاص قد يقولون لك أنّ لا هوايات لي ولا أدري ما هو الشّيء الّذي يستهويني، يجب عليك في هذه الحالة أن تجرّب أشياءً مختلفة كالتّصوير الفوتوغرافي أو الكتابة أو حتّى تعلّم لغة جديدة.

4- قضاء الوقت مع العائلة: لا شكّ أنّ من أكثر الأمور الّتي يحِنُّ إليها العامل أو الطّالب هو قضاء وقتٍ مع العائلة والأصدقاء، ولا شكّ أن التّجمعات العائليّة من أهم الأوقات الّتي يمكن أن يقضيها الإنسان.

5- النّشاطات المختلفة: إنّ ممارسة الرّياضة أو التسوّق أو حتّى تنظيف المنزل قد يحسّن من مزاجك العام ويمنحك راحةً نفسيّة.

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