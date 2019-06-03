5 خطوات للإعتناء بنضارة البشرة قبل العيد

1- تنظيف وتقشير:

إذا كنتِ تسعين إلى التألق، فأولا ابدأي بخطوة تنظيف الجسم، وذلك من خلال استخدام الغسول المناسب لبشرة وجهك يوميا مرتين، في الصباح وقبل النوم، ثم القيام بحمام البخار للجسم كله مرة واحدة في وقفة العيد؛ لإزالة الشوائب.

بعد ذلك، انتقلي إلى خطوة التقشير، يمكنك الاستعانة بالتقشير الطبي أو الطبيعي، احرصي على القيام بذلك مرة واحدة على الأقل خلال الأيام المتبقية، ولا تنسي استخدام مكعبات ماء الورد الثلجية.

2- المرطبات:

استخدمي المرطبات يوميا حسب نوع بشرتك.

3- واقي الشمس:

استخدميه عند طهى الطعام، فبخار الطبخ يسبب ضررا على بشرتك.

4- الاستغناء عن مستحضرات التجميل:

في هذه الأيام القليلة، استغني عن مستحضرات ومساحيق التجميل، فالجو الحار سيفتح مسام البشرة، ما يجعلها تمتص كمية كبيرة من المواد التجميلية ما يسبب خطرا على بشرتك.

5- روتين ماسكات العناية بالبشرة:

استعيني بروتين عصير الليمون، مرري قليلا منه على بشرتك وجسمك، واتركيه حتى يجف، ثم ضعي خليط اللبن والعسل على جسمك لمدة 15 دقيقة قبل الاستحمام، وأخيرًا اغسلي جسمك بالماء الدافئ والبارد.

اخلطي مقادير متساوية من “الزبادي، العسل، زيت الزيتون، مهروس التفاح المسلوق”، ثم ضعي الماسك على وجهك وجسمك لمدة 15 دقيقة، ويفضل تطبيق ذلك بعد التعرض إلى البخار لمدة 10 دقائق، بعد ذلك اغسلي جسمك بالماء الفاتر، وكرري 3 مرات قبل العيد.

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