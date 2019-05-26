5 فوائد لـ شرب التمر الهندي في رمضان 

يعتبر التمر الهندي من الثمار التي تنمو بكثرة في دول أمريكا اللاتينية، وآسيا، وجزر البحر الكاريبي، إذ يستخدم بطرق كثيرة ومتنوعة، فيعتمد عليه في تنكيه بعض المأكولات الشعبيّة، كما يمكن أن يحضّر منه مشروب منعش، ويتميّز شراب التمر الهندي باحتوائه على نسبة عالية من الموادّ والعناصر الغذائية مثل: فيتاميني ب، ج، والكاروتينات، بالإضافة إلى معادن البوتاسيوم، والمغنيسيوم، ويزداد الإقبال على شراب التمر الهندي في أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لأنّه من المشروبات التي تمدّ الجسم بالطاقة، وتساعد على إتمام فترة الصيام بنشاط وحيويّة.

وفي هذا المقال سنقدّم أهمّ فوائد شرب التمر الهندي في رمضان، وهي:

1- التمر الهندي يزيد من رطوبة الجسم، ممّا يعوّض الجسم عن السوائل التي يفقدها خلال فترة الصيام، بالإضافة إلى قدرته على الحماية من مشاكل الجفاف التي تنتج على الشعور الشديد بالعطش.

2- التمر الهندي يمدّ الجسم بالفيتامينات، والمعادن التي يحتاجها، والتي قد تقلّ نسبتها في جسم الإنسان خلال ساعات الصيام، ممّا يقلّل من ظهور بعض المشاكل الجمالية التي تتعلّق بالشعر، والبشرة.

3- التمر الهندي يقلل من حالات الكسل والخمول، وينعش الجسم ويزيد نشاطه، لا سيما بعد الإفطار.

4- التمر الهندي يخفّف من الشعور بالصداع، لا سيما الذي يصيب الصائم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة.

5- التمر الهندي يمنع تراكم الغازات في المعدة، ممّا يقلّل من انبعاث رائحة كريهة للفم خلال فترة الصيام.

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