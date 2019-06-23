6 نصائح لإجتياز مقابلات العمل بنجاح

منشور 23 حزيران / يونيو 2019 - 07:00
حدد مُسبقاً التساؤلات التي تود الاستفسار عنها حول الوظيفة فقد يتيح لك المُشغّل فرصة لطرحها
حدد مُسبقاً التساؤلات التي تود الاستفسار عنها حول الوظيفة فقد يتيح لك المُشغّل فرصة لطرحها
الحصول على عمل جديد أمرٌ يستلزم تهيئة مُسبقة ، إبتداءً بترتيب افكارنا، قدراتنا وانجازاتنا في كتابة السيرة الذاتية قُبيل التحضير لمقابلة للعمل، فيتوجب علينا الاستعداد لها بطريقة ملائمة وصحيحة .

فيما يلي بعض النصائح التي اذا اتبعناها إزدادت نسبة الفوز بوظيفة :

1. جمع المعلومات
من المُفضّل جمع معلومات مُسبقة عن الوظيفة المرادة ، مكان وطبيعة العمل بشكل عام . ومن المُحبَّذ أن تبرز إهتمامك وتتجاذب أطراف الحديث حول انجازات الشركة، فهذا كفيل بترك انطباع بأن جدّي ومتحمس لتكن جزءا منها .
 

2. الملابس :
للشكل الخارجي عوامل اساسية وهامّة في مقابلات العمل ، فهو يترك بصمة اوليّة قد تستمر طيلة فترة العمل ، لذا احرص على انتقاء الملابس الملائمة للوظيفة التي تم طلب التقديم اليها .

 

3. الثقة بالنفس :
حاول ان تضفي روحا ايجابية خلال المقابلة وزيّنها بالثقة بالنفس والتواضع في آنٍ واحد ، واحرص من الارتباك والتوقف المفاجىء عن الحديث الذي بدورة سيعكس صورة مشوشة وضعيفة عن شخصيتك .

 

4. الوقت :
من أهم العوامل التي يجب اتخاذها على محمل الجد ، ويوصى بالتواجد قبل 10- 15 دقيقة على الاقل قبل الموعد ، فهذا سيتيح لك التأقلم مع جو المكان وتصفية الذهن لتكون جاهزاً للمقابلة بأفضل صورة وتذكر انه يتوجب عليك إغلاق الجوّال والابتعاد عن كل ما يُسبب بقطع المقابلة.

 

5. اسئلة وإستفسارات :
حدد مُسبقاً التساؤلات التي تود الاستفسار عنها حول الوظيفة فقد يتيح لك المُشغّل فرصة لطرحها. وعادةً لا يتم تحديد امور الراتب الشهري وايام العُطَل فالمقابلة تعتبر خطوة تمهيدية وفرصة للتعارف .

 

6. لغة الجسد :
اجتهد في إقناع المُشغّل بأنك تستحق الوظيفة ، اجلس بوضعية عادية غير مكبّل اليدين ، كُن بشوشاً واحرص بألا تلهو
بالجوال او بالاغراض الموجودة امامك اثناء المقابلة او مضغ علكة او النظر المُتكرر لجوانب الغرفة ، لانه سيظهر توترا سلبيا ً.
واخيراً لا تنسى أن ايمانك بقدراتك وثقتك بنفسك وشغفك للعمل ستترك أثراً ايجابياً اينما كنت .

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كلمات دالة:العملالمرأةمقابلات

Via SyndiGate.info


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