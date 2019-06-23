6 نصائح لإجتياز مقابلات العمل بنجاح

الحصول على عمل جديد أمرٌ يستلزم تهيئة مُسبقة ، إبتداءً بترتيب افكارنا، قدراتنا وانجازاتنا في كتابة السيرة الذاتية قُبيل التحضير لمقابلة للعمل، فيتوجب علينا الاستعداد لها بطريقة ملائمة وصحيحة .



فيما يلي بعض النصائح التي اذا اتبعناها إزدادت نسبة الفوز بوظيفة :



1. جمع المعلومات

من المُفضّل جمع معلومات مُسبقة عن الوظيفة المرادة ، مكان وطبيعة العمل بشكل عام . ومن المُحبَّذ أن تبرز إهتمامك وتتجاذب أطراف الحديث حول انجازات الشركة، فهذا كفيل بترك انطباع بأن جدّي ومتحمس لتكن جزءا منها .