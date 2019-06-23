6 نصائح لإجتياز مقابلات العمل بنجاح

فيما يلي بعض النصائح التي اذا اتبعناها إزدادت نسبة الفوز بوظيفة :
1. جمع المعلومات
من المُفضّل جمع معلومات مُسبقة عن الوظيفة المرادة ، مكان وطبيعة العمل بشكل عام . ومن المُحبَّذ أن تبرز إهتمامك وتتجاذب أطراف الحديث حول انجازات الشركة، فهذا كفيل بترك انطباع بأن جدّي ومتحمس لتكن جزءا منها .
2. الملابس :
للشكل الخارجي عوامل اساسية وهامّة في مقابلات العمل ، فهو يترك بصمة اوليّة قد تستمر طيلة فترة العمل ، لذا احرص على انتقاء الملابس الملائمة للوظيفة التي تم طلب التقديم اليها .
3. الثقة بالنفس :
حاول ان تضفي روحا ايجابية خلال المقابلة وزيّنها بالثقة بالنفس والتواضع في آنٍ واحد ، واحرص من الارتباك والتوقف المفاجىء عن الحديث الذي بدورة سيعكس صورة مشوشة وضعيفة عن شخصيتك .
4. الوقت :
من أهم العوامل التي يجب اتخاذها على محمل الجد ، ويوصى بالتواجد قبل 10- 15 دقيقة على الاقل قبل الموعد ، فهذا سيتيح لك التأقلم مع جو المكان وتصفية الذهن لتكون جاهزاً للمقابلة بأفضل صورة وتذكر انه يتوجب عليك إغلاق الجوّال والابتعاد عن كل ما يُسبب بقطع المقابلة.
5. اسئلة وإستفسارات :
حدد مُسبقاً التساؤلات التي تود الاستفسار عنها حول الوظيفة فقد يتيح لك المُشغّل فرصة لطرحها. وعادةً لا يتم تحديد امور الراتب الشهري وايام العُطَل فالمقابلة تعتبر خطوة تمهيدية وفرصة للتعارف .
6. لغة الجسد :
اجتهد في إقناع المُشغّل بأنك تستحق الوظيفة ، اجلس بوضعية عادية غير مكبّل اليدين ، كُن بشوشاً واحرص بألا تلهو
بالجوال او بالاغراض الموجودة امامك اثناء المقابلة او مضغ علكة او النظر المُتكرر لجوانب الغرفة ، لانه سيظهر توترا سلبيا ً.
واخيراً لا تنسى أن ايمانك بقدراتك وثقتك بنفسك وشغفك للعمل ستترك أثراً ايجابياً اينما كنت .
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