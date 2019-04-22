7 طرق لزيادة الوزن بعيداً عن أي انتكاسات صحية

1- زيادة الوزن وتكرار تناول الطعام:
بالطبع من المنطقي أن يكون الطعام هو اللاعب الأساسي والمحوري في عملية زيادة الوزن؛ لذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النحافة لا بد من التلاعب عند التعامل مع الطعام وذلك من خلال توزيع عدد الوجبات خلال اليوم بشكل يجعل الشخص النحيف يتناول 6 وجبات صحية صغيرة من الطعام يومياً بدلاً من وجبتين أو ثلاث.
كما يجب الانتباه إلى أمر في شديد الأهمية وهو الابتعاد عن الأطعمة الضارة غير الصحية التي تحتوي على الدهون والسكريات،؛ فلا أحد يريد أن يحصل على زيادة وزن كتلته الدهنية، لذلك تضمين أطعمة بكميات وافرة من الأرز والشوفات والبيض بجانب الخضراوات واللحم المفروم الذي يحتوي قوامه على 15% من الدهون أمر ضروري للغاية لتأمين عملية صحية لزيادة الوزن.
كما ذكرنا في النقطة السابقة عن أهمية انتقاء العناصر الغذائية المهمة لتأمين عملية زيادة وزن صحية ينصح المتخصصون في مؤسسة مايو كلينك mayoclinic الطبية الأمريكية بالاعتماد دائماً على مصادر صحية مليئة بالسعرات الحرارية الجيدة التي تؤدي إلى زيادة الوزن بأمان مثل الأرز والخبز والمعكرونة المصنعين من حبوب القمح الكاملة بجانب الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان المدعمة بالمكسرات، وأخيراً أنواع الحبوب والبقوليات المليئة بالقيمة الغذائية المرتفعة.
3- زيادة الوزن والمكملات الغذائية:
تلعب المكملات الغذائية دوراً كبيراً للغاية في المساعدة على تأمين زيادة الوزن بطريقة صحية وآمنة؛ فبجانب ممارسة التمارين الرياضية تُعد أنواع مكملات البروتين التي تحتوي على نسبة من الدهون والكربوهيدرات والمعززة بالأحماض الأمينية الأساسية BCCAs من وسائل دعم نمو الكتلة العضلية وزيادة الوزن.
ولضمان الحصول على العلامة الكاملة من التغذية الأساسية؛ فإن مكملات الفيتامينات المتعددة يجب أن تكون موجودة في قائمة المكملات الغذائية للراغبين في زيادة أوزانهم.
4- زيادة الوزن والنوم:
ترتبط زيادة الوزن بشكل مباشر بجودة النوم وعدد الساعات التي يحصل عليها الإنسان منه؛ فالنوم الليلي المتواصل لـ7 ساعات يومياً على الأقل في أجواء مظلمة بعيداً عن التعرض لأي أجهزة إلكترونية، مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الجوالة وشاشات التلفاز، يوازن إفرازات الجسم من هرمونات ضبط الحالة المزاجية؛ ما يعمل على فتح الشهية بجانب هرمونات النمو التي تضمن زيادة قدرات العضلات على اكتساب القوة والمرونة وتجنب الإصابات والإرهاق العضلي.
5- زيادة الوزن والتلاعب بالطعام:
إن زيادة الوزن بطريقة صحية وآمنة عملية يجب أن ترتكز على الذكاء وخداع الجسم الرافض لمحاولات زيادة كتلته؛ وذلك من خلال تقنية التلاعب بالطعام التي يُقصد بها إضافة بعض العناصر الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية مناسبة مع الوجبات اليومية الأساسية، فعلى سبيل المثال إضافة الجبن على الوجبات الرئيسية أو البيض المخفوق أو إضافة الحليب المجفف منخفض الدهون على المشروبات وعصائر الفواكه تضيف من القيمة الغذائية والسعرات الحرارية الموجودة في الوجبات الرئيسية.
6- زيادة الوزن والضغط العصبي:
في عالم ترتفع فيه حالات الضغط العصبي بسبب تسارع وتيرة الحياة ومشاكلها يجب على الشخص الراغب في ضمان عملية زيادة وزن سليمة الابتعاد بنفسه قدر الإمكان عن أي مشكلات وتوترات؛ فالإحساس بالضغط العصبي والتوتر يتسببان في ارتفاع إفراز الجسم من هرمون الكورتيزول الذي يتداخل بشكل مباشر على نسب إفراز الجسم لهرمون التستوستيرون؛ وهو ما يعمل على إبطاء وتيرة نمو العضلات وزيادة الوزن.
7- زيادة الوزن والتمارين الرياضية:
التمارين الرياضية والغذاء المناسب أمران مترابطان بشكل مباشر وقوي للغاية؛ فلن توجد أي ضمانة لتحقيق نتائج ملموسة خاصة بعملية زيادة الوزن بطريقة آمنة، لهذا مثلما يتم الالتزام بشكل قاسٍ بالتغذية السليمة يجب أيضاً الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية القائمة على رفع الأوزان الحديدية ودمجها ببعض التمارين المهمة مثل الأنواع المركبة من التمارين الرياضية التي تستهدف أكثر من مجموعة عضلية في الوقت نفسه، والتي من أهمها تمرين القرفصاء Squat وتمرين الرفعة الميتة Deadlift بالإضافة إلى تمرين الضغط والعقلة الأساسيين للغاية لتعزيز بناء الكتلة العضلية وزيادة وزنها.
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Via SyndiGate.info
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