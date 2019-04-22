7 طرق لزيادة الوزن بعيداً عن أي انتكاسات صحية

بكل تأكيد هناك فارق كبير بين زيادة الوزن بشكل صحي وبين المعاناة من السمنة التي تعني انحدار الحالة الصحية وارتفاع قابلية الإنسان للإصابة بالكثير من الأمراض التي تهدد حياته، أما عن زيادة الوزن بشكل صحي فهي من الأمور التي تشكل تحدياً كبيراً أمام الأشخاص الذين يعانون من النحافة ويجدون صعوبة في زيادة الوزن بسبب مجموعة من العوامل، مثل التأثيرات الوراثية وارتفاع معدلات نشاط عملية الأيض بداخل أجسامهم بصورة تفوق النسب الطبيعية.

والحقيقة أنه على الرغم من أن النحافة قد تبدو أكثر صحة من المعاناة بالنسبة للبعض؛ لكن الأمر يختلف تماماً من الناحية الطبية فالمتخصصون يحذورن دائماً من سوء التغذية، وافتقاد الجسم للمغذيات الأساسية للعمليات والأعضاء الحيوية التي أيضاً تمتلك تأثيرات مدمرة مثل السمنة، وحتى لا يتجه الأشخاص الذين يعانون من النحافة إلى طرق غير صحية أملاً في زيادة الوزن؛ هناك بالتأكيد مجموعة من النصائح التي سوف تتعرف إليها خلال التقرير التالي، والتي تضمن عملية زيادة وزن صحية بعيداً عن المعاناة من أي انتكاسات صحية.



1- زيادة الوزن وتكرار تناول الطعام:

بالطبع من المنطقي أن يكون الطعام هو اللاعب الأساسي والمحوري في عملية زيادة الوزن؛ لذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النحافة لا بد من التلاعب عند التعامل مع الطعام وذلك من خلال توزيع عدد الوجبات خلال اليوم بشكل يجعل الشخص النحيف يتناول 6 وجبات صحية صغيرة من الطعام يومياً بدلاً من وجبتين أو ثلاث.

كما يجب الانتباه إلى أمر في شديد الأهمية وهو الابتعاد عن الأطعمة الضارة غير الصحية التي تحتوي على الدهون والسكريات،؛ فلا أحد يريد أن يحصل على زيادة وزن كتلته الدهنية، لذلك تضمين أطعمة بكميات وافرة من الأرز والشوفات والبيض بجانب الخضراوات واللحم المفروم الذي يحتوي قوامه على 15% من الدهون أمر ضروري للغاية لتأمين عملية صحية لزيادة الوزن.

2- زيادة الوزن ونوعية الطعام:

كما ذكرنا في النقطة السابقة عن أهمية انتقاء العناصر الغذائية المهمة لتأمين عملية زيادة وزن صحية ينصح المتخصصون في مؤسسة مايو كلينك mayoclinic الطبية الأمريكية بالاعتماد دائماً على مصادر صحية مليئة بالسعرات الحرارية الجيدة التي تؤدي إلى زيادة الوزن بأمان مثل الأرز والخبز والمعكرونة المصنعين من حبوب القمح الكاملة بجانب الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان المدعمة بالمكسرات، وأخيراً أنواع الحبوب والبقوليات المليئة بالقيمة الغذائية المرتفعة.