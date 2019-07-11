8 أطعمة خارقة للأمهات المرضعات

كأم مرضعة ، فأنتِ تمثلين ماكينة صنع الحليب على مدار 24 ساعة في اليوم. فلا توجد حتى لحظة واحدة في اليوم لا يقوم فيه جسمك بصنع الحليب بنشاط لإشباع جوع طفلك. تشعر الكثير من الأمهات المرضعات بالجوع تقريبًا طوال الوقت لأن أجسادهن تحرق السعرات الحرارية على فترات منتظمة لصنع الحليب. وبالتالي ، فإن تغذية جسمك بالأطعمة الغنية بالمغذيات لتزويده بكل ما يحتاج إليه يعد ذو أهمية حيوية.

وهناك 8 أغذية خارقة يجب على كل امرأة مرضعة تناولها:

العلكة العربية الصالحة للأكل

هذه العلكة مصنوعة من لحاء شجرة الصمغ العربي، يساعد الحمض على تقوية العظام ويعزز إنتاج الحليب. يعزز مستويات الطاقة لديك وينعش جسمك.

بذور الكراوية

يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الحليب في الأمهات المرضعات. ويتم اعداد وصفات عديدة منها.

اللوز

تمتلئ حبات اللوز بالبروتينات وهي مصدر كبير للكالسيوم. عند الرضاعة الطبيعية ، تحتاج الأم إلى 1250 ملغ من الكالسيوم كل يوم.

لؤلؤة الدخن

الدخن غني بالبروتين والفوسفور والألياف والحديد والمغنيسيوم. بسبب تركيبته الغنية بالمعادن والبروتينات ، فإن الدخن له العديد من الفوائد الصحية. تقول دراسة أن تناوله بانتظام يحمي النساء قبل انقطاع الطمث من الإصابة بسرطان الثدي.

بذور السمسم

تتمتع بذور السمسم بالعديد من الفوائد الصحية وقد تم استخدامها لأغراض طبية منذ الآلاف السنين. بصرف النظر عن حمايتك من مرض السكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل ، فإنها مفيدة أيضًا للرضاعة الطبيعية.

الرشاد

يعد نقص الحديد أحد أكثر المشاكل شيوعًا عند النساء بعد الحمل. يمكن لحبوب الرشاد حل هذه المشكلة لأنها غنية بالحديد وحمض الفوليك. ويقال أيضًا أن النساء الحوامل يجب أن يتجنبنها لأنها يمكن أن تحفز المخاض.

جوز الهند

جوزالهند منخفض بالسعرات الحرارية وخال من الكوليسترول ويحتوي على كمية أكبر من البوتاسيوم مقارنة بأربعة موز. كما أنه يحتوي على حمض الكالسيوم والفوسفور ولوريك. ويساعد على البقاء رطبًا ، وهو أمر مهم أثناء الرضاعة الطبيعية.

الحلبة

لقد أثبتت بذور الحلبة أنها عبارة عن غلكتاجوغ ، مما يعني أن استهلاكها سيساعد في تحفيز غدد الرضاعة لدى النساء، وبالتالي زيادة كمية الحليب.