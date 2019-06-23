9 قواعد لتناول الطعام لتلافي الإحراج

إنّ لتناول الطعام آداب يعدّ تعلمها من الأمور الجيدة في حياة كلّ شخص من أجل تجنب الإحراج والسخرية من الآخرين، وتوجد بعض الآداب الواجب على الجميع اتباعها أثناء تناول الطعام لتلافي الإحراج، ولزيادة ثقة الفرد بنفسه خلال تناول الطعام في الأماكن العامة، ومن هذه الآداب ما يلي:

1- مضع الطعام والشفاه مغلقة حتى الانتهاء من اللقمة، ويمكن تناول لقمٍ صغيرةٍ من الطعام إذا كان الأمر صعباً على الشخص.

2- عدم التحدّث والفم مليئٌ بالطعام والانتظار حتى بلع اللقمة للإجابة عن سؤال أو المشاركة في الحديث.

3- عدم التسرّع في شرب الحساء والانتظار قليلاً حتى يبرد وتناول رشفات صغيرة منه باستخدام ملعقة مسطحة.

4- استخدام الأواني (الشوك، والملاعق، والسكاكين) البعيدة عن الطبق أولاً.

5- مسك الشوكة باليد الشمال والسكين باليد اليمين.

6- أخذ كمية من الحساء في الملعقة من الجهة المقابلة للجالس إلى الجهة الأخرى من طبق الحساء؛ لكي لا ينسكب منه أي شيء على الملابس.

7- وضع الملاعق والشوك فوق الطبق بشكل متعامد أو مائل ويجب أن تكون الشوكة إلى أعلى ووضع المنديل إلى جانب الطبق لكي يعرف النادل من أنَّ الضيف قد انتهى من تناول الطعام.

8- استدعاء النادل عن طريق الاتصال البصري أو رفع اليد إذا تطلّب الأمر ذلك، والابتعاد عن الصراخ لمناداتهم.

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