صحيفة: 4 قتلى بينهم جنديان مصريان في هجوم لداعش بسيناء

قالت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر عسكرية وطبية ان جنديين مصريين وثلاثة من المجموعات القبلية المساندة لقوات الامن لقوا مصرعهم السبت، في هجوم شنه تنظيم داعش في مدينة رفح شمالي سيناء.

وقالت مصادر طبية للصحيفة أن "اثنين من قوات الجيش وصلا جثتين إلى مستشفى العريش الحكومي، إثر تعرضهما لرصاص حي من مسافة قريبة".

واوضحت المصادر إن "القتيلين هما المساعد إيهاب فتحي محمد والرقيب أحمد إسماعيل الطويل من قوة الكتيبة 280 التي تخدم في نطاق مدينة رفح".

وذكرت مصادر أخرى، أن اثنين من قتلى المجموعات القبلية هما يونس الشاروخ ويوسف العطار وهما من قبيلة الأرميلات بحسب الصحيفة.

وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" في بيان له، في وقت لاحق، اشتباكه مع المجموعات القبلية غرب رفح، وقتل اثنين من أفرادها وإصابة آخرين.

وتواجه مصر تمردا في سيناء اشتدت حدته بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.

وشن إرهابيون عشرات الهجمات التي استهدفت بشكل أساسي قوات الأمن والمسيحيين والمجموعات القبلية، لكن وتيرة الهجمات تراجعت في السنوات الأخيرة.

اختطاف

الى ذلك، قالت صحيفة "العربي الجديد" ان تنظيم ولاية سيناء افرج في الساعات الأولى من صباح السبت، عن 15 مواطناً مصرياً من محافظة شمال سيناء بعد ساعات من اختطافهم.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان للصحيفة إن مجموعة عسكرية تابعة للتنظيم الإرهابي داهمت منطقة عمورية جنوب بئر العبد واختطفت مجموعة من عائلة الدواغرة، واقتادتهم إلى منطقة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن التنظيم اختطف المواطنين بدعوى تعاونهم مع الأمن المصري، فيما أفرج عنهم بعد إجراء تحقيق ميداني معهم.

ويشارك مئات المواطنين من سكان محافظة شمال سيناء في معارك مستمرة يخوضها الجيش المصري ضد تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي.