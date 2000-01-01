ضرب فتاة في الافلاج يستفز السعوديين في احتفالات اليوم الوطني

شهدت محافظة الإفلاج، إحدى محافظات منطقة الرياض، واقعة ضرب فتاة من قِبل شابين أثناء مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي يوم الجمعة الماضي، في حادثة عُرفت اعلاميًا بـ ضرب فتاة في الافلاج .

وأظهر مقطع فيديو جرى تصويره من مكان الواقعة اللحظة التي تلقت فيها فتاة مُنقبة لكمة قوية على رأسها من قِبل شابين أوقعتها أرضًا في أحد شوارع محافظة الإفلاج وسط صدمة وذهول كل من تواجد هناك.

وبعد سقوطها أرضًا، بدأت الفتاة بالبكاء وسط المتجمهرين الذين اكتفوا بالمشاهدة وفضلوا عدم التدخل لمساعدتها أو الدفاع عنها.

وفي الوقت الذي لم يكشف مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان ضرب فتاة في الافلاج ، طبيعة الخلاف بين الفتاة والشابين أو السبب الذي دفعهما للكم الفتاة وإيقاعها أرضًا، طالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض عليهما تمهيدًا لمحاسبتهما.

ضرب فتاة في الافلاج

وعبر وسم #ضرب_بنت_في_الافلاج، الذي تصدر قائمًا الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 35 ألف تغريدة، عبر النشطاء عن غضبهم الشديد واستيائهم من المظاهر والسلوكيات التي يقوم بها البعض خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي.

كما طالب عدد من النشطاء بنشر صور الشابين المعتدين قبل محاسبتهما كي يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين لأي سببٍ كان.

شرطة الإفلاج تتدخل

أعلنت شرطة محافظة الإفلاج القبض على شابين ضربا فتاة في أحد الأماكن العامة وتبين أنهما مواطنان وجرى إحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقهما.

ونشرت شرطة محافظة الافلاج صورة للشابين أثناء توقيفهما عبر وكالة الأنباء السعودية وعدد من الصحف والمواقع الإخبارية السعودية.

محافظة الأفلاج

محافظة سعودية تابعة لمنطقة الرياض، وتبعد عن العاصمة حوالي 300 كم.

قاعدتها مدينة ليلى ومساحتها 54120كم2.

تتألف محافظة الأفلاج من عدة قرى زراعية على جبل طويق.

احتفالات اليوم الوطني السعودي

عاشت مدن ومحافظات المملكة العربية السعودي طوال الأيام الأربعة الماضية مظاهر احتفالية رائعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي صادف يوم الجمعة الماضي، 23 سبتمبر 2022.

ومن خلال برنامج ضخم من الفعاليات الترفيهية التي تحمل طابعًا وطنيًا، عاش الشعب السعودي لحظاتٍ رائعة خلال مشاركتهم تواجدهم في العديد من المنتزهات والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودي، وحاملين عبارات (هي لنا دار).